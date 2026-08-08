“11 vite më parë”, Amanda Holden rikrijon fotografinë me vajzat dhe mahnit me pamjen në Greqi
Amanda Holden, 55 vjeçe, ka tërhequr vëmendjen me pamjen e saj gjatë pushimeve familjare në Greqi, teksa ndau në rrjetet sociale një fotografi me dy vajzat e saj, Lexi, 20 vjeçe, dhe Hollie, 14 vjeçe.
Prezantuesja britanike u shfaq e buzëqeshur pranë vajzave, e veshur me një fustan veror në ngjyrë portokalli të thellë, me një stil bohem që i vinte në pah linjat.
Amanda dukej në formë dhe me një pamje elegante, ndërsa familja po shijon ditët e pushimit në Greqi, shkruan DailyMail.
Krahas fotografisë së re, Amanda ndau edhe një imazh të 11 viteve më parë, duke treguar se sa shumë janë rritur vajzat e saj ndër vite.
Në fotografinë e vjetër, ajo shfaqej me një fustan të bardhë gjatë një tjetër pushimi familjar dhe shkroi: “Njëmbëdhjetë vjet më parë sot”, shoqëruar me një emoji që përlotet.
55-vjeçarja ndau gjithashtu një tjetër moment nga pushimet, këtë herë për të festuar faktin se ajo dhe Lexi kanë marrë lejet për drejtimin e varkës.
Në fotografi, nënë e bijë shfaqen të buzëqeshura, duke shijuar kohën së bashku.
Pushimet në Greqi duket se kanë qenë një mundësi për Amanda-n që të kalojë kohë me familjen dhe të krijojë kujtime të reja, ndërsa fotografitë e saj kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale. /Telegrafi/