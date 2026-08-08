Britney Spears thotë se ka “dështuar si nënë” dhe akuzon prindërit se kalonin kohë fshehurazi me djemtë e saj
Britney Spears ka bërë një rrëfim emocional në rrjetet sociale, duke pranuar se në një moment është ndier sikur kishte “dështuar si nënë”, ndërsa riktheu edhe disa nga plagët e së kaluarës me prindërit e saj.
Këngëtarja 44-vjeçare shkroi në X se një bisedë me një prej djemve të saj, i cili i tha se nuk besonte në Zot, e bëri të reflektonte thellë mbi rolin e saj si nënë.
Spears tha se dëshironte t’u kërkonte falje fëmijëve të saj për gabimet që mendon se ka bërë gjatë viteve, shkruan DailyMail.
Në të njëjtin postim, Britney kritikoi ashpër babanë e saj, Jamie Spears, dhe nënën, Lynne Spears, duke pretenduar se ata kalonin kohë me djemtë e saj, Sean dhe Jayden, pa dijeninë e saj. Ajo ndau edhe një fotografi të vjetër të dy djemve duke luajtur në plazh.
Sipas Spears, ajo kishte mësuar vite më parë se prindërit e saj i kishin çuar djemtë në plazh gjatë verës, ndërsa ajo nuk ishte përfshirë në këto dalje. Këngëtarja tha se kjo situatë e kishte bërë të ndihej e përjashtuar dhe e demoralizuar.
“Pyesja veten pse nuk isha pjesë e daljeve të tyre të fshehta dhe interesante”, shkroi ajo, duke shtuar se ideja që prindërit e saj mund të jetonin një jetë të tillë me fëmijët e saj ishte veçanërisht e dhimbshme për të. Spears tha se kishte qarë për dy muaj për shkak të asaj periudhe.
Britney dhe ish-bashkëshorti i saj, Kevin Federline, kanë dy djem, Sean, 20 vjeç, dhe Jayden, 19 vjeç.
Këngëtarja u përball për 13 vite me një kujdestari ligjore që kontrollohej kryesisht nga babai i saj, deri në përfundimin e saj në vitin 2021, pas një beteje të gjatë dhe lëvizjes #FreeBritney. /Telegrafi/