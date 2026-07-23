Karim Adeyemi, “një bombë me sahat" për Barcelonën - mes talentit të madh dhe mos arritjes së madhështisë
Transferimi i Karim Adeyemit te Barcelona është pritur me entuziazëm, por në Gjermani vazhdojnë të ekzistojnë dyshime nëse sulmuesi do të arrijë më në fund potencialin e tij të plotë.
Sipas mediave gjermane, 24-vjeçari largohet nga Borussia Dortmundi me reputacionin e një futbollisti që mund të vendosë ndeshje i vetëm falë shpejtësisë dhe aftësive të tij, por që nuk arriti të shfaqte vazhdimësi në performancat e tij.
Gjatë qëndrimit në Dortmund, Adeyemi alternoi paraqitje të nivelit të lartë me periudha të gjata nën pritshmëri. Asnjë nga trajnerët që e drejtuan nuk arriti ta shndërronte në një titullar të padiskutueshëm apo një lider të skuadrës, ndërsa ai nuk u konsolidua as në kombëtaren e Gjermanisë.
Adeyemi has a message for you. 📱 pic.twitter.com/mYko6koRwc
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
Sipas gazetës Bild, problemi nuk lidhej me mungesën e talentit, por me disiplinën, përqendrimin dhe qëndrueshmërinë. Madje, tabloidi gjerman e përshkroi atë si një "bombë me sahat", duke iu referuar potencialit të madh që nuk u shfrytëzua plotësisht.
Polemikat jashtë fushës
Imazhi i Adeyemit u ndikua edhe nga disa episode jashtë fushës. Marrëdhënia e tij me reperen Loredana, debatet për stilin e jetesës dhe disa incidente të tjera bënë që ai të ishte shpesh në qendër të vëmendjes së mediave.
Një nga rastet më të komentuar ishte ai i të ashtuquajturës "Kutia Misterioze", kur lojtari u gjobit me 450 mijë euro pasi një pako e porositur në internet rezultoi të përmbante sende të ndaluara, përfshirë doreza metalike dhe një pajisje elektroshoku.
Adeyemi deklaroi se nuk kishte dijeni për përmbajtjen e saj, por dënimin e mori.
So. Much. Class. pic.twitter.com/EVkchlW9aL
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
Kovac besoi te potenciali i tij, Flick synon ta rikthejë në nivelin më të lartë
Pavarësisht kritikave, ish-trajneri i Dortmundit, Niko Kovac, ka qenë gjithmonë një mbështetës i madh i sulmuesit.
"Më pëlqen shumë si person. Është një djalë fantastik dhe besoj se mund të bëhet një futbollist i jashtëzakonshëm nëse përmirëson disiplinën dhe shfrytëzon maksimalisht çdo stërvitje", kishte deklaruar Kovac.
arcelona beson se kalimi në "Camp Nou" mund të jetë pika e kthesës në karrierën e Adeyemit.
Një faktor i rëndësishëm është edhe trajneri Hansi Flick, i cili e njeh mirë lojtarin dhe konsiderohet si një trajner që di të rikthejë në formën më të mirë futbollistët me potencial të madh.
Welcome to the family 🥰 pic.twitter.com/roTTEY3X3k
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
Klubi katalanas shpreson që nën drejtimin e Flick, Adeyemi të lërë pas periudhën e luhatjeve në Dortmund dhe të shndërrohet në një nga armët kryesore të Barcelonës në sezonet e ardhshme. /Telegrafi/