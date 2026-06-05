Kaos te Fenerbahce: presidenti i klubit dënohet me burg për baste të paligjshme
Presidenti i Fenerbahces, Sadettin Saran, është dënuar me burgim prej dy vjet e gjashtë muajsh pas një gjykimi lidhur me akuzat për baste të paligjshme.
Vendimi dramatik i gjykatës vjen në një moment kritik për gjigantët e Stambollit, vetëm pak ditë para Mbledhjes së Jashtëzakonshme Zgjedhore të Asamblesë së Përgjithshme të klubit, që do të mbahet këtë fundjavë.
Një gjykatë në Stamboll e ka dënuar presidentin e Fenerbahçes, Saran, dhe vëllain e tij, Alan Kenan, me dy vjet e gjashtë muaj burg. Dyshja, e cila nuk ishte e pranishme në seancën gjyqësore në Gjykatën Penale të Shkallës së Parë, u gjobit gjithashtu edhe me gjoba gjyqësore individuale rreth 10 mijë euro.
Prokuroria e kishte ndjekur çështjen mbi bazën e një aktakuze sipas së cilës gjatë një ndeshjeje futbolli, të transmetuar përmes një grupi mediatik në pronësi të Saranit, ishin shfaqur reklama të lojërave të fatit të paligjshme.
Përfaqësuesi ligjor i Federatës Turke të Futbollit kërkoi dënim, ndërsa avokatët mbrojtës kërkuan shpalljen e pafajësisë. Pas shpalljes së vendimit, këshilltari ligjor i Saranit, Serdar Yigit, reagoi me një deklaratë.
“Në kuadër të vendimit të shpallur sot, ne e mirëpresim vendimin e dhënë për klientët tanë që janë drejtues në Saran Group dhe që janë shpallur të pafajshëm”.
“Vendimi i dhënë ndaj z. Sadettin Saran dhe z. Kenan Saran ende nuk është i formës së prerë dhe do të vlerësohet nga gjykatat më të larta pasi të ushtrohen mjetet juridike të ankimit”, thuhet në deklaratë./Telegrafi/