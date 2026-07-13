Kaderi tërheq vëmendjen me paraqitjen verore, publikon fotografi pranë bregdetit
Kader Kicaj ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një set të ri fotografish nga pushimet, duke tërhequr menjëherë vëmendjen me stilin e saj veror.
E veshur me një kostum banje në nuanca të verdha të çelëta me detaje blu, Kaderi e kompletoi paraqitjen me byzylykë të mëdhenj shumëngjyrësh, flokë të lëshuara me onde natyrale dhe një grim të lehtë që i jepte një pamje të freskët.
Kader Kicaj/Intagram
Fotografia është realizuar pranë një dritareje me pamje nga deti, ku sfondi me ujërat e kaltër dhe varkat krijon një atmosferë tipike verore.
Ajo mban në dorë një çantë plazhi me motive blu dhe të bardha, duke e plotësuar paraqitjen me aksesorë të zgjedhur në të njëjtën linjë ngjyrash.
Si zakonisht, postimi i saj u shoqërua me reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët vlerësuan stilin, elegancën dhe atmosferën verore që përcjellin fotografitë. /Telegrafi/
Kader Kicaj/Intagram
Kader Kicaj/Intagram
Kader Kicaj/Intagram
Kader Kicaj/Intagram