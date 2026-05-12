Juventusi sytë te Real Madridi, synohen tre transferime nga Los Blancos
Juventusi dhe Real Madridi mund të jenë protagonistët e një prej operacioneve më interesante të merkatos së verës, me disa emra të rëndësishëm që janë futur në diskutime mes dy klubeve.
Sipas raportimeve nga Italia, Juventusi ka shfaqur interes konkret për Brahim Diaz, i cili vazhdon të vlerësohet shumë në Serie A pas periudhës së tij të suksesshme te Milani.
Klubi torinez po ndjek gjithashtu edhe sulmuesin e talentuar e Real Madrid, Gonzalo Garcia, të cilin e konsideron si një alternativë të rëndësishme për repartin ofensivë. Juventusi thuhet se po shqyrton një formulë të ngjashme me atë të përdorur më parë për Alvaro Morata, me huazim dhe opsion riblerjeje për madrilenët.
Për të bindur presidentin Florentino Perez, Juventusi mund të ofrojë një avantazh strategjik në lidhje me talentin turk Kenan Yıldız, një nga lojtarët më premtues të klubit bardhezi dhe të futbollit evropian.
Në tavolinë është edhe emri i David Alaba. Mbrojtësi austriak po afrohet drejt fundit të kontratës së tij dhe Juventusi raportohet se ka bërë tashmë hapa konkretë për ta transferuar si lojtar të lirë.
Megjithatë, drejtuesit italianë po monitorojnë me kujdes gjendjen fizike të tij, veçanërisht problemet me gjurin, përpara se të finalizojnë çdo marrëveshje.
Nga ana tjetër, Real Madridi nuk dëshiron të nxitojë me largimet, pasi synon të ruajë një skuadër konkurruese për sezonin e ardhshëm. Megjithatë, mundësia për të mbajtur kontroll mbi një talent si Kenan Yıldız mund të ndikojë në negociatat mes dy klubeve.
Bisedimet pritet të vazhdojnë në javët në vijim, ndërsa Juventusi kërkon të ndërtojë një skuadër më konkurruese për rikthimin në krye të futbollit italian dhe evropian. /Telegrafi/