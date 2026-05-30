Interi synon yllin e madh të Man Cityt, anglezët i vendosin çmimin
Interi thuhet se mund ta kthejë vëmendjen te mbrojtësi i Manchester Cityt, Ruben Dias, nëse Yann Bisseck largohet nga klubi këtë verë, me qendërmbrojtësin portugez që nuk shihet më si i paprekshëm pas ndryshimeve në klubin e Ligës Premier.
Sipas Corriere dello Sport, Interi po monitoron opsionet mbrojtëse ndërsa përgatitet për një afat kalimtar potencialisht të ngjeshur pasi siguroi dy trofe vendas në sezonin 2025/26.
Ka pasiguri rreth të ardhmes së Bisseck, me raportet që sugjerojnë se 26-vjeçari mund të jetë në interes të Bayern Munich. Interi besohet se e vlerëson mbrojtësin gjerman rreth 40 milionë euro.
Saturday’s reports claim that Inter could turn to Manchester City’s Ruben Dias in the event that Yann Bisseck leaves the club this summer, as the Portugal international is no longer considered ‘untouchable’ following the departure of Pep Guardiola. pic.twitter.com/9dKQnMcs4e
— Football Italia (@footballitalia) May 30, 2026
Nëse Bisseck shitet, Interi thuhet se po shqyrton zëvendësime të profilit të lartë, me Diasin që shfaqet si një objektiv i mundshëm.
Portugezi mund të bëhet i disponueshëm në epokën pas Pep Guardiolës, me statusin e tij te Manchester City që mund të rivlerësohet.
Interi është gjithashtu i inkurajuar nga marrëveshjet e mëparshme me Cityn, duke përfshirë një marrëveshje huazimi që përfshin Manuel Akanjin me një detyrim blerje.
Megjithatë, çdo marrëveshje për Dias do të përfaqësonte një sfidë të madhe financiare, me Cityn që pritet të kërkojë rreth 50 milionë euro për mbrojtësin, që do të thotë se një shitje e konsiderueshme do të ishte e nevojshme përpara se Interi të mund të lëvizte përpara. /Telegrafi/