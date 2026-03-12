Juventusi synon transferimin e Lewandowskit si lojtar të lirë në fund të sezonit
Raportet nga Italia pretendojnë se Juventus është ndër klubet e interesuara për një transferim të mundshëm falas të sulmuesit 37-vjeçar Robert Lewandowski, pasi kontrata e tij me Barcelonën të skadojë në fund të sezonit 2025/26.
Lewandowski ka kaluar pothuajse katër vite te Barcelona, pasi iu bashkua gjigantëve të La Liga në një marrëveshje prej 50 milionë eurosh nga Bayern Munich gjatë afatit kalimtar veror të asaj kohe.
Në atë periudhë ai nënshkroi një kontratë katërvjeçare, e cila pritet të skadojë këtë verë. Edhe pse thuhet se ekziston një opsion për ta zgjatur marrëveshjen edhe për 12 muaj të tjerë, raportet më të fundit nga Tuttosport sugjerojnë se ky opsion nuk ka gjasa të aktivizohet.
Sipas Tuttosport, Juventusi është një nga klubet që po e monitorojnë situatën e Lewandowskit para hapjes së afatit kalimtar veror.
Legjenda polake është lidhur gjithashtu me një transferim të mundshëm te Milan në disa momente gjatë sezonit 2025/26, sidomos pas transferimit të suksesshëm të mesfushorit veteran Luka Modric.
Raporti shton se drejtori i Juventusit, Damien Comolli, po studion mundësinë e një marrëveshjeje dhe shpreson të realizojë një transferim të ngjashëm me atë që Milani arriti me Modricin, potencialisht me një kontratë dyvjeçare.
Ideja është se, ashtu si Modric, edhe Lewandowski ka klasën dhe aftësinë për të bërë një ndikim të menjëhershëm në Serie A pavarësisht moshës së tij, ndërsa përvoja e tij do ta bënte një shtesë të vlefshme për lojtarët më me përvojë në dhomat e zhveshjes së klubit.
Pengesë kryesore për Juventusin mbetet paga, pasi Lewandowski fiton rreth 13 milionë euro në sezon pas taksave në kontratën e tij aktuale me Barcelonën.
Sipas Tuttosport, Juventusi do të duhet ta bindë Lewandowskin të pranojë një ulje të pagës në mënyrë që transferimi të mund të realizohet./Telegrafi/