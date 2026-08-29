Juventusi po shqyrton një transferim surprizë për yllin e Tottenhamit
Juventusi ka identifikuar mesfushorin e Tottenhamit, Pape Matar Sarr, si një alternativë për përforcimin e repartit të mesfushës, pas dështimit për të transferuar Franck Kessien.
Sipas gazetarit Sacha Tavolieri, “Bianconerët” kanë nisur kontaktet me Tottenhamin për të diskutuar mundësinë e transferimit të senegalezit në formë huazimi.
Propozimi i Juventusit pritet të përfshijë një tarifë huazimi, si dhe një opsion për blerjen përfundimtare të lojtarit në fund të sezonit.
Sarr është bërë i disponueshëm për transferim pasi Tottenham e ka përforcuar mesfushën me afrimet e Sandro Tonalit dhe Mateus Fernandes.
Mesfushori 23-vjeçar ka kontratë me klubin londinez deri në vitin 2030. Në sezonin e kaluar, ai zhvilloi 26 paraqitje në Ligën Premier, duke shënuar dy gola dhe dhuruar katër asistime.
Juventusi tashmë po shqyrton mundësinë e transferimit të Sarr, i cili mund të bëhet një opsion i rëndësishëm për skuadrën torineze në sezonin e ri. /Telegrafi/