Justin Baldoni po bën presion për shtyrjen e datave të gjyqit në çështjen kundër Blake Lively
Justin Baldoni dhe aktorë të tjerë në çështjen ligjore kundër Blake Lively po kërkojnë një shtyrje të afateve kryesore para gjyqit.
Ata akuzuan ekipin ligjor të Lively-t se i kishte përmbytur me një mori dokumentesh vetëm disa javë para gjyqit.
Në një letër të paraqitur në Nju Jork, avokatët e Baldonit i kërkuan gjyqtarit Lewis J. Liman një zgjatje të afatit për të paraqitur kundërshtime ndaj mocioneve të mëparshme. Përveç kësaj, ata kërkuan që konferenca dhe diskutimi i fundit të shtyhej me një javë.
Përveç kësaj, ata pretendojnë se ekipi i Lively-t paraqiti një zbulim jopraktik për qëllime gjyqi, duke përfshirë gati 1,000 prova të mundshme.
“Është e vështirë të imagjinohet që gjysma e këtij numri do të sillet para drejtësisë”, thanë ata.
Ekipi i Baldonit argumenton se nuk duhet të shqyrtojnë shumë dokumente që përmbajnë sasi të mëdha materiali të papranueshëm. Ata argumentojnë se u duhet më shumë kohë për të shqyrtuar materialin dhe për të finalizuar udhëzimet për gjykatën.
Përveç kësaj, ata deklarojnë se është shumë herët për të finalizuar detajet kryesore të gjyqit, pasi fushëveprimi i çështjes është ende i pasigurt dhe mocionet në pritje, përfshirë mocionin e Baldonit për shkarkim, nuk janë vendosur ende.
Baldoni dhe Lively pritet të dëshmojnë nëse çështja shkon në gjyq, i cili është planifikuar të fillojë më 18 maj. /Telegrafi/