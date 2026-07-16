Julia Garner divorcohet nga bashkëshorti Mark Foster pas gjashtë vitesh martesë
Aktorja Julia Garner dhe bashkëshorti i saj, Mark Foster, janë divorcuar pas më shumë se gjashtë vitesh martesë.
Një burim pranë çiftit e konfirmoi lajmin për People. Garner dhe Foster u martuan në vitin 2019 pasi u takuan për herë të parë vite më parë në Festivalin e Filmit Sundance.
Edhe pse u takuan për herë të parë në vitin 2013, ata nuk filluan të dilnin bashkë derisa u rilidhën më vonë.
Julia dhe Mark
Garner theksoi se kishte vënë re se Foster i pëlqente postimet e saj përpara se ajo ta ndiqte, pas së cilës ai i dërgoi një mesazh.
Çifti u fejua gjatë një udhëtimi në Montana në vitin 2019, ku Foster i propozoi Garner duke lexuar një poezi që ai kishte shkruar për të.
"Ai më lexoi një poezi që kishte shkruar dhe kur mbaroi, u ul në një gju dhe më propozoi martesë", tha më parë Garner.
Garner më vonë theksoi se ata zgjodhën Bashkinë në vend të një dasme më të madhe, duke përmendur vendimin si të frymëzuar nga prindërit e saj, të cilët ishin martuar atje. /Telegrafi/