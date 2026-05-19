Juela për Brikenën dhe Mateon: Nuk kam besuar ndonjëherë te lidhja e tyre, do të ndahen pas disa muajsh
Juela Nikolli ka qenë e ftuar së fundmi në Top Albania Radio me Ronaldo Sharkën.
Ajo ka folur për periudhën pas Big Brother VIP Albania, karrierën e po ashtu edhe për ish-konkurrentët.
Mes tjerash ka dhënë edhe disa deklarata për disa nga banorët, me të cilët ka qëndruar për një kohë brenda shtëpisë së famshme.
Foto: TikTok
E pyetur nga Ronaldo për Brikena Selmanin dhe Mateo Borrin, ajo thekson se nuk ka besuar kurrë te dashuria e tyre.
Madje shton se ata do të ndahen shumë shpejt për mospërputhje karakteri.
"Nuk kam besuar ndonjëherë te lidhja e tyre. Të kam thënë, pas disa muajsh do të thonë jemi ndarë për mospërputhje karakteri", u shpreh ndër tjerash.
Juela nga ana tjetër pas Big Brother është fokusuar te projektet e saj që lidhen me muzikë. /Telegrafi/
@topalbania_radio “S’kam besuar ndonjëherë te lidhja e tyre”, Juela: Brikena dhe Mateo do ndahen së shpejti…
♬ original sound - Top Albania Radio