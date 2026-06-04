Aktorja Jennifer Aniston ka bërë një nga referencat e rralla publike për ish-bashkëshortin e saj, Brad Pitt, gjatë një bisede me mikeshën dhe kolegen e saj nga seriali "Friends", Lisa Kudrow.

Gjatë intervistës për “Actors on Actors”, Aniston dhe Kudrow kujtuan momentet më të mira nga seriali.

Biseda u ndal te episodet e 'Ditës së Falënderimeve', kur Kudrow përmendi episodin ku Brad Pitt ishte mysafir dhe e cilësoi atë si 'shumë qesharak'.

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Aniston u pajtua me këtë vlerësim dhe kujtoi me humor yjet e shumtë që kishin marrë pjesë në serial, përfshirë Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini dhe Sean Penn.

Ajo tha se gjithmonë i kishte habitur fakti që edhe yjet më të mëdhenj të Hollywood-it ndiheshin nervozë para paraqitjeve në “Friends”.

Brad u shfaq në sezonin e tetë të serialit, duke luajtur personazhin e Will Colbert, një ish-shok shkolle i Ross dhe Monicas, i cili urrente Rachel Green, personazhin e interpretuar nga Aniston.

Jennifer Aniston dhe Brad Pitt nisën lidhjen e tyre në vitin 1998, u fejuan në vitin 1999 dhe u martuan në vitin 2000.

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Ata njoftuan ndarjen në vitin 2005.

Pavarësisht divorcit, Aniston kishte deklaruar atëherë se shpresonte që një ditë të mbeteshin miq.

Jennifer Aniston dhe Brad Pitt

Me kalimin e viteve, duket se marrëdhënia mes tyre është përmirësuar.

Një nga momentet që tërhoqi vëmendje ishte përqafimi i tyre miqësor në prapaskenat e ndarjes së çmimeve 'Screen Actors Guild Awards 2020'. /Telegrafi/

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