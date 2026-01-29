“Je i pashpirt”, DJ Gimbo shpërthen ndaj Rogertit pas pyetjes për vdekjen e vëllait të Gjestit
Një përplasje e fortë ka shpërthyer mes DJ Gimbo-s dhe banorit të Big Brother VIP Albania, Rogert, pas një pyetjeje publike që ky i fundit ngriti lidhur me ndarjen tragjike nga jeta të vëllait të mitur të artistit Gjesti.
Situata nisi gjatë një bisede, ku Rogerti ngriti pikëpyetje mbi rrethanat e ngjarjes, duke kërkuar sqarime për fatkeqësinë. Pyetja u konsiderua nga shumë si e papërshtatshme dhe shkaktoi reagime të menjëhershme në rrjetet sociale.
Reagimi më i ashpër erdhi nga DJ Gimbo, i cili reagoi publikisht me tone të forta, duke e cilësuar pyetjen si të pashpirt dhe të papranueshme, veçanërisht duke pasur parasysh se bëhet fjalë për humbjen e një fëmije 15-vjeçar dhe dhimbjen e një familjeje që ka përjetuar një tragjedi të rëndë.
“Nuk mund të luash me fatkeqësinë e dikujt dhe ta kthesh në temë diskutimi para kamerave”, u shpreh DJ Gimbo, duke theksuar se ka kufij që nuk duhet të tejkalohen, pavarësisht lojës mediatike apo kërkimit për vëmendje.
Në debatin publik u publikuan edhe replikat mes palëve. Rogerti u shpreh: “Si ndodhi situata, fatkeqësia e Gjestit? Du me e ditë, se nuk e kam lexu”.
Ndërsa reagimi i DJ Gimbo-s ishte i ashpër dhe emocional, duke theksuar indinjatën e tij për trajtimin e një tragjedie personale si temë diskutimi publike.
Reagimi i DJ Gimbo-s ka gjetur mbështetje të gjerë në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës kanë theksuar se ngjarje të tilla kërkojnë ndjeshmëri, respekt dhe përmbajtje, e jo spekulime apo pyetje publike që mund të lëndojnë më tej familjarët e prekur.
Debati ka rihapur diskutimin mbi kufijtë etikë në trajtimin e tragjedive personale në hapësirën publike dhe në formate televizive, duke nxitur reagime të shumta nga publiku. /Telegrafi/