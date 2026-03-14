Izraeli dhe Libani do të zhvillojnë bisedime pas përshkallëzimit të konfliktit
Izraeli dhe Libani pritet të zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta në ditët në vijim, bisedimet e para që nga fillimi i luftës me Iranin që e ka zhytur Libanin më thellë në konflikt, shkruan Reuters.
Dhëndri i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, Jared Kushner, do të jetë i përfshirë në bisedimet që mund të zhvillohen në Paris ose në Qipro, me mikun e besuar të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, që do të kryesojë delegacionin izraelit.
Negociatat pritet të përqendrohen në përfundimin e luftimeve në Liban dhe çarmatosjen e grupit të armatosur libanez Hezbollah, sipas raportimeve.
Më herët sot, presidenti francez Emmanuel Macron ofroi t'i priste
Ndryshe, Hezbollahu hapi zjarr ndaj Izraelit më 2 mars, duke thënë se po hakmerrej për vrasjen e udhëheqësit suprem të Iranit në fillim të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Që atëherë, Izraeli ka nisur një fushatë të gjerë bombardimesh kundër grupit të fuqishëm të armatosur libanez, i cili ka vrarë më shumë se 770 njerëz dhe ka zhvendosur qindra mijëra të tjerë, ndërsa Hezbollahu ka qëlluar qindra raketa përtej kufirit. /Telegrafi/