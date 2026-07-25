“Ishte nder të isha e ftuar”, Shania Twain zbulon pse mungoi në dasmën e Taylor Swift
Shania Twain ka zbuluar arsyen pse nuk mori pjesë në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce, duke treguar se angazhimi i saj profesional me Harry Styles e pengoi të ishte pjesë e ceremonisë madhështore.
Këngëtarja 60-vjeçare ishte e ftuar në dasmën e çiftit, e cila u zhvillua më 3 korrik në Madison Square Garden, por në të njëjtën kohë ajo po performonte në skenë si pjesë e turneut 12-netësh të Harry Styles, “Together Together”, në stadiumin Wembley.
Gjatë një interviste në emisionin “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Shania tha se ndihej shumë e nderuar nga ftesa e Taylor dhe se mezi pret ta takojë sërish për ta përgëzuar personalisht, shkruan DailyMail.
“Ishte shumë e nderuar që isha e ftuar në dasmën e Taylor dhe herën tjetër që do ta shoh, sigurisht që do t’i jap një përgëzim të madh”, u shpreh ajo, duke shtuar se e admiron shumë talentin muzikor dhe përkushtimin e këngëtares për të treguar historitë e saj përmes muzikës.
Shania dhe Taylor kanë një miqësi prej vitesh, ndërsa lidhja e saj me Harry Styles daton që nga viti 2022, kur të dy performuan së bashku në Coachella. Ata u rikthyen në skenë edhe në Brit Awards në vitin 2023.
Duke kujtuar momentin kur u njoh me Harry-n, Shania tregoi se ai e kishte kontaktuar pasi u takuan pas skene në një koncert të vogël.
Sipas saj, këngëtari britanik ishte ende në fillimet e karrierës dhe i kërkoi asaj t’i uronte ditëlindjen nënës së tij, pasi ajo ishte personi që e kishte prezantuar me muzikën e Shania-s.
Ndërkohë, dasma e Taylor Swift dhe Travis Kelce mblodhi një listë të gjatë të ftuarish VIP, ku ishin emra si Selena Gomez, Bradley Cooper, Dakota Johnson dhe Ed Sheeran. Ceremonia u drejtua nga Adam Sandler, ndërsa Paul McCartney performoi gjatë festës së dasmës. /Telegrafi/