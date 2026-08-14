“Nuk do të lejoj veten të fshihem”, Halle Berry flet për plakjen dhe menopauzën
Halle Berry po përgatitet të festojë 60-vjetorin dhe ndau me 9.3 milionë ndjekësit në Instagram fotografi nga pushimet tropikale, ku u shfaq me bikini poshtë një fustani të zi të punuar me grep.
“60, ja ku jam…”, shkroi aktorja, duke marrë menjëherë komplimente nga fansat për pamjen e saj.
Halle ka folur hapur për plakjen dhe mënyrën se si gratë margjinalizohen në Hollywood. “Nuk do të lejoj veten të fshihem.
Kjo është arsyeja pse jam në misionin tim të menopauzës. Do të jem më e zhurmshme se kurrë”, tha ajo.
Ajo gjithashtu ka përdorur platformën e saj për të mbrojtur shëndetin e grave dhe e sheh këtë si pjesë të “aktit tim të dytë”.
Në jetën personale, Halle është në një lidhje me muzikantin Van Hunt që nga viti 2020 dhe është nënë e dy fëmijëve.
Pavarësisht tre divorceve të mëparshme, ajo është gati të martohet sërish me Hunt.
“Kur hoqa dorë dhe thashë se do t’i jap përparësi vetes, jetës sime, mirëqenies sime, aktit tim të dytë... atëherë u shfaq personi i përsosur”, shpjegoi ajo. /Telegrafi/