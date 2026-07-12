“Isha gati të dilja në skenë, por stuhia na shkatërroi pajisjet”, Rita Ora anulon performancën në festivalin në Spanjë
Rita Ora u përball me një të papritur pak para se të ngjitej në skenë në festivalin Gozo në Spanjë, pasi kushtet e këqija atmosferike detyruan anulimin e performancës së saj.
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare kishte përgatitur gjithçka për daljen para publikut dhe ishte veshur për koncertin, por stuhia e fortë dëmtoi pajisjet teknike të grupit të saj muzikor, duke e bërë të pamundur zhvillimin e shfaqjes.
Rita Ora/Insta
Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Rita u shpjegoi fansave situatën, duke treguar se shiu kishte dëmtuar instrumentet, kabllot dhe mikrofonat e ekipit të saj.
“Jam gati për të performuar, por fatkeqësisht pajisjet tona janë dëmtuar dhe nuk mund të dalim në skenë”, u shpreh artistja, ndërsa kërkoi mirëkuptimin e fansave që prisnin koncertin.
Rita Ora premtoi se do të rikthehet së shpejti në Spanjë për të performuar dhe për t’ua shpërblyer fansave këtë anulim të papritur. /Telegrafi/