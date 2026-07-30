Përgënjeshtrohen zërat për martesën e Cristiano Ronaldos dhe Georgina Rodriguez - ende nuk është caktuar data e dasmës
Thashethemet se Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez do të martoheshin këtë fundjavë kanë pushtuar rrjetet sociale, por ato janë përgënjeshtuar.
Sipas raportimeve të revistës ¡HOLA!, çifti nuk do të zhvillojë ceremoninë martesore këtë fundjavë, pavarësisht spekulimeve të shumta online.
Zërat nisën pasi një televizion portugez publikoi një ftesë të pretenduar dasme, ku thuhej se Ronaldo dhe Georgina do të martoheshin më 1 gusht në Quinta da Regaleira, në Sintra të Portugalisë.
Cristiano dhe Georgina
Madje u raportua se të ftuarit do të duhej të visheshin me të zeza, një detaj që shtoi edhe më shumë kuriozitetin.
Megjithatë, sipas burimeve të cituara nga ¡HOLA!, dasma nuk do të mbahet këtë fundjavë.
Edhe vetë aktivitetet e planifikuara në atë vend duket se nuk lidhen me një ceremoni private, pasi prona historike vazhdon të jetë e hapur për vizitorët.
Georgina dhe Cristiano
Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodríguez janë së bashku prej gati një dekade.
Lidhja e tyre nisi larg vëmendjes së publikut, por me kalimin e viteve ata janë kthyer në një nga çiftet më të njohura në botë.
Georgina ka treguar më parë se dëshiron një dasmë intime dhe jo një event madhështor publik.
Cristiano dhe Georgina
Ajo ka folur edhe për unazën e fejesës që Ronaldo i dhuroi, duke e cilësuar si një bizhuteri shumë të veçantë.
Aktualisht, çifti po shijon kohë me familjen dhe miqtë, me pushime të qeta që përfshijnë ditë në plazh, not, golf, vakte familjare dhe stërvitje.
Për Ronaldon, kjo periudhë vjen pas një tjetër arritjeje historike në karrierë, pasi ai u bë futbollisti i parë që ka shënuar në gjashtë turne të ndryshme të Kupës së Botës.
Georgina
Nuk ka ende një datë zyrtare për martesën, ndërsa rikthimi i tij te Al Nassr dhe angazhimet sportive pritet ta bëjnë më të vështirë organizimin e një ceremonie në afat të shkurtër.
Sipas raportimeve, një martesë në fund të këtij viti ose më vonë duket më e mundshme.
Cristiano dhe Georgina
Ndërkohë, çifti vazhdon jetën në Arabinë Saudite, ku përveç karrierës së Ronaldos kanë bërë edhe investime në prona luksoze. /Telegrafi/