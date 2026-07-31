Ish-ylli i Francës shet medaljen e artë të Botërorit 2018 për 54 mijë euro
Ish-lojtari i kombëtares franceze, Benjamin Mendy, ka shitur medaljen e tij të artë nga Kupa e Botës 2018, e cila u mbajt në Rusi.
Mendy ishte pjesë e brezit të famshëm dhe legjendar të Francës që fitoi titullin e dytë të Kupës së Botës, duke mposhtur Kroacinë në finale.
Megjithatë, Mendy ka kaluar një rënie të paparë që nga ajo periudhë. Nga Manchester City ai erdhi te skuadra polake Pogon Szczecin, anëtare e së cilës është sot.
Ndërkohë, ai nuk luajti për një kohë të gjatë për shkak të akuzave për përdhunim, të cilat përfundimisht u rrëzuan të gjitha. Pati gjithsej 10 akuza në aktakuzë dhe të gjitha u rrëzuan.
Ish-mbrojtësi i majtë i Francës tani ka shitur medaljen e tij të Kupës së Botës 2018. Ai mblodhi 54,000 euro në ankand gjatë ankandit global të futbollit Goldin.
Sipas L'Equipe, medalje e Mendyt u përshkrua si e dëmtuar dhe pak e konsumuar. Blerësi mori gjithashtu një certifikatë fituesi të Kupës së Botës të nënshkruar nga ish-mbrojtësi i Monacos dhe Manchester Cityt.
Medalja përmban gjithashtu një mbishkrim përkujtimor që feston fitoren dhe shkruan "Les Bleus", ose "Blutë", që është nofka e ekipit kombëtar francez.
Mendy nuk është më anëtar i ekipit kombëtar francez që nga ndeshja kualifikuese e Kampionatit Evropian 2019 kundër Shqipërisë./Telegrafi/