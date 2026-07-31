“Kam kaluar periudhën më të vështirë të karrierës”, Mudryk thyen heshtjen pas rikthimit në futboll
Mykhailo Mudryk ka reaguar për herë të parë pasi mori dritën jeshile për t’u rikthyer në futboll, pas një periudhe të gjatë pasigurie dhe një beteje ligjore që e mbajti jashtë fushave.
Sulmuesi ukrainas ka bërë të ditur se pezullimi i vendosur ndaj tij është anuluar dhe se tashmë është i lirë të rifillojë karrierën e tij me efekt të menjëhershëm.
“Pas një beteje të gjatë, ndalimi katërvjeçar që më ishte vendosur është anuluar dhe unë jam i lirë të rifilloj karrierën time me efekt të menjëhershëm”.
“Jam mirënjohës që ky proces ka arritur në një përfundim, që jam lejuar të kthehem në futboll dhe që tani mund të shoh përpara drejt të ardhmes sime. Kjo ka qenë periudha më e vështirë e karrierës sime”.
“Siç e kam pohuar gjithmonë që nga fillimi i këtij rasti, nuk kam marrë kurrë me vetëdije ose me qëllim ndonjë substancë të ndaluar. Angazhimi im për të garuar në mënyrë të drejtë dhe për të përfaqësuar klubin dhe vendin tim me profesionalizëm dhe integritet ka qenë gjithmonë i rëndësishëm për mua”.
Dua të falënderoj familjen dhe miqtë e mi për mbështetjen dhe besimin e tyre gjatë gjithë kësaj periudhe.
“Gjithashtu dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë në Chelsea, shokët e mi të ekipit dhe mbështetësit e Chelsea që kanë qenë me mua gjatë gjithë kësaj kohe”.
“Gjithashtu do të doja të falënderoja ekipin tim ligjor dhe të tjerët që ndihmuan për punën e tyre të palodhur në rastin tim”.
“Fokusi im tani është në duke u rikthyer në futboll, duke punuar shumë çdo ditë dhe duke dhënë një kontribut pozitiv në fushë”.
“Faleminderit të gjithëve që vazhduan të besonin tek unë. Pres me padurim kapitullin tjetër të karrierës sime”, përfundoi ukrainasi./Telegrafi/