Fundi i ankthit për Mudrykun, ukrainasi merr dritën e gjelbër për rikthim në futboll
Mykhailo Mudryk është gati të rikthehet në futboll, pasi çështja e tij e gjatë për doping ka marrë fund, duke i dhënë fund muajve të pasigurisë për të ardhmen e tij.
Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Mudryk tashmë është liruar për të luajtur përsëri dhe pritet t’i bashkohet skuadrës së Chelseat në Hong Kong, ku klubi londinez po zhvillon turneun parasezonal.
Sulmuesi anësor ukrainas 25-vjeçar do të jetë menjëherë në dispozicion të trajnerit, duke shënuar fundin e një prej rasteve disiplinore më të ndjekura në futbollin e kohëve të fundit.
Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Mudrykun, i cili ishte i pezulluar nga të gjitha aktivitetet futbollistike derisa pritej vendimi përfundimtar i hetimit.
Problemet e Mudrykut nisën në fund të vitit 2024, kur një test antidoping rezultoi me një gjetje të pafavorshme analitike. Substanca e përfshirë raportohej të ishte meldoniumi, një ilaç që ndodhet në listën e substancave të ndaluara nga Agjencia Botërore Antidoping (WADA) që nga viti 2016.
Pas këtij rezultati, Federata Angleze e Futbollit (FA) e pezulloi përkohësisht anësorin e Chelseat, ndërsa çështja po hetohej.
Mudryk menjëherë mohoi se kishte konsumuar me vetëdije ndonjë substancë të ndaluar dhe gjatë gjithë procesit këmbënguli në pafajësinë e tij.
Chelsea gjithashtu e mbështeti lojtarin që nga fillimi, duke deklaruar se klubi dhe Mudryk ishin të përkushtuar për të zbuluar se si kishte ndodhur rezultati pozitiv i testit.
Pavarësisht pasigurisë rreth çështjes, Chelsea vazhdimisht qëndroi në krah të sulmuesit ukrainas.
🚨🔵 OFFICIAL: Mykhailo Mudryk is clear to play again after doping accusations. Case settled.
Mudryk, expected to join Chelsea in Hong Kong for pre-season tour. He’s gonna be available immediately. pic.twitter.com/VCk6c74NVU
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Gjatë hetimeve, Mudryk vazhdoi të stërvitej individualisht për të ruajtur formën fizike, edhe pse nuk mund të luante as për Chelsean dhe as për Kombëtaren e Ukrainës.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregonin se ai punonte me trajnerë personalë dhe merrte ambiente private stërvitore me qira, ndërsa priste vendimin.
Çështja mbeti e pazgjidhur për disa muaj, me shumë pak informacione zyrtare të publikuara për shkak të natyrës konfidenciale të procedurave antidoping./Telegrafi/