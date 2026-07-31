Gjiganti evropian synon transferimin befasues të Seskos nga Man Utd
Një klub i madh evropian ka shfaqur interesim për transferimin e sulmuesit të Manchester Unitedit, Benjamin Sesko, gjatë kësaj vere.
Sesko iu bashkua Manchester Unitedit nga Leipzig në vitin 2025 dhe fillimisht pati vështirësi për të gjetur formën nën drejtimin e Ruben Amorimit. Sulmuesi slloven shënoi vetëm dy gola në 17 paraqitje nën urdhrat e trajnerit portugez, para se ky i fundit të zëvendësohej nga Michael Carrick në janar.
Emërimi i Carrickut jo vetëm që solli përmirësim të rezultateve për Manchester Unitedin, i cili përfundimisht e mbylli sezonin në vendin e tretë dhe siguroi kualifikimin në Ligën e Kampionëve, por ndikoi pozitivisht edhe në paraqitjet e Seskos.
Nën drejtimin e trajnerit anglez, sulmuesi slloven shënoi nëntë gola në pjesën e dytë të sezonit.
Sezoni 2025/26 i Seskos u ndërpre para kohe, pasi ai u detyrua të mungojë në tri ndeshjet e fundit të Ligës Premier pas një dëmtimi të pësuar ndaj Liverpoolit në muajin maj.
Sipas gazetarit të njohur të Bundesligës, Christian Falk, gjiganti gjerman Bayern Munich po shqyrton mundësinë për të bërë një ofertë për Seskon, pavarësisht se këtë verë ka transferuar edhe sulmuesin e kombëtares së Marokut, Ismael Saibarin.
Bavarezët e shohin Seskon si një sulmues klasik të qendrës, gjë që do t’i mundësonte Harry Kane të tërhiqej më shumë prapa dhe të shfrytëzonte aftësitë e tij në pasime dhe krijim loje.
Kane pritet të nisë negociatat për një zgjatje të kontratës sapo të rikthehet në përgatitjet parasezonale më 8 gusht, me një ofertë për vazhdim të kontratës edhe për dy vite të tjera.
Ndërkohë, Sesko ka eksperiencë në Bundesligë, pasi luajti për Leipzig nga viti 2023 deri më 2025. Në 87 paraqitje me klubin gjerman, ai regjistroi 39 gola dhe tetë asistime.
Sulmuesi slloven është i lidhur me Manchester Unitedin me kontratë deri në vitin 2030./Telegrafi/