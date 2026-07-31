“Nuk keni të ardhme te Bayerni” – klubi bavarez u kërkon tre yjeve të largohen urgjentisht
Bayern Munich ka ndërmarrë një hap të papritur, duke nxjerrë publikisht në shitje tre futbollistë dhe duke ua bërë të qartë se nuk do të luajnë nëse nuk gjejnë një klub të ri.
Skuadra e drejtuar nga Vincent Kompany është kampione në fuqi e Bundesligës dhe sezonin e kaluar arriti deri në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve, duke zhvilluar futboll sulmues dhe spektakolar.
Afati kalimtar veror i bavarezëve ka qenë relativisht i qetë, me mbrojtësin e majtë Nathaniel Broën dhe sulmuesin Ismael Saibari si dy afrimet kryesore.
Tashmë fokusi i klubit është te largimi i disa lojtarëve para mbylljes së afatit kalimtar.
Drejtori sportiv i Bayernit, Max Eberl, ka bërë të ditur se Sacha Boey, Bryan Zaragoza dhe Joao Palhinha nuk janë më pjesë e planeve të klubit dhe mund të largohen.
Palhinha e kaloi sezonin 2025/26 në huazim te Tottenhami, ku shënoi golin e vetëm në fitoren 1-0 ndaj Evertonit në javën e fundit, sukses që siguroi mbijetesën e Spurs në Ligën Premier.
Pritej që mesfushori portugez të transferohej përfundimisht te Tottenhami, por marrëveshja nuk u arrit dhe klubi londinez përfundimisht transferoi Sandro Tonalin nga Neëcastle për rreth 116 milionë euro.
Ndërkohë, Boey ishte i huazuar te Galatasaray, ndërsa Zaragoza te Roma. Të tre janë rikthyer te Bayern Munich para fillimit të përgatitjeve për sezonin e ri.
"Kemi tre lojtarë që jemi të hapur t'i largojmë. Ata nuk kanë të ardhme te Bayern", deklaroi Eberl.
"Nëse duan të qëndrojnë, do ta kenë shumë të vështirë, sepse nuk llogarisim tek ata. Prandaj nuk do të kenë rol në skuadër. Kjo vlen për Sacha Boey, Joao Palhinha dhe Bryan Zaragoza", përfundoi ai./Telegrafi/