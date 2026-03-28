Ish-burri i Denise Richards duhet të paguajë 160,000 dollarë për mashtrim
Ish-burri i Denise Richards, Aaron Phypers, është urdhëruar të paguajë 160,000 dollarë (138,000 euro) një burri nga Kalifornia i cili e akuzoi atë për mashtrim.
Një gjyqtar i Gjykatës së Lartë të Los Anxhelosit e urdhëroi atë të bënte pagesën për Rupert Perry më 16 mars, pasi ai nuk iu përgjigj padisë, sipas dokumenteve të gjykatës të para nga Page Six.
Perry bëri disa përpjekje për të kontaktuar Phypers gjatë vitit të kaluar për ta informuar atë për padinë. Ai publikoi disa reklama në Malibu Times më 19 qershor, 26 qershor, 3 korrik dhe 10 korrik 2025 duke e informuar atë se po paditej në Gjykatën e Lartë të Los Angeles dhe se kishte 30 ditë për t'u përgjigjur.
Megjithatë, Phypers më pas e gjeti veten në një betejë të nxehtë divorci me Denise Richards. Perry ngriti padi kundër Phypers në nëntor 2024 duke pretenduar shkelje të kontratës dhe mashtrim në lidhje me pagesat që ai dhe gruaja e tij e ndjerë Elina Katsioula-Beall i bënë qendrës së tij të mirëqenies Quantum 360 Club, e cila tani është mbyllur.
Perry pretendon se i pagoi Phypers 126,000 dollarë (109,000 euro) për trajtime me qeliza staminale në qershor 2023 me shpresën se kjo do ta ndihmonte Katsiouli-Beall, e cila u diagnostikua me sarkomë në vitin 2019, të kuronte sëmundjen e saj.
Phypers thuhet se u tha atyre se ky trajtim do të shëronte ose të paktën do t'ua lehtësonte simptomat dhe premtoi se nëse trajtimi dështonte, ai do të rimbursonte pesëdhjetë përqind të parave që i kishin dhënë. Ajo mori trajtime nga korriku deri në shtator 2023. Më pas mësoi se tumoret e saj ishin rritur.
Ajo i kërkoi Phypers një rimbursim prej 50 përqind të 63,000 dollarëve (54,500 euro). Megjithatë, Perry pretendon se kërkesa e saj u injorua në dy raste. Në mars të vitit 2024, Perry pretendoi se Phypers pranoi t'i rimbursonte paratë pasi u kontaktua nga një palë e tretë.
Katsioula-Beall dërgoi një faturë përfundimtare duke kërkuar pagesë më 29 mars. Ajo deklaroi se po vdiste nga kanceri. Megjithatë, kërkesa e saj u injorua përsëri. Ajo ndërroi jetë më 21 maj 2024. /Telegrafi/