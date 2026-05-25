Influencuesja e njohur zbulon se është diagnostikuar me leukemi: Kam jetuar jo shëndetshëm, praktikisht nuk kam pirë kurrë ujë
Influencuesja vietnameze Đan Thy ka zbuluar se iu diagnostikua leukemia për shkak të, siç thotë ajo, zakoneve të shumta të pashëndetshme të jetesës.
Ajo u tha ndjekësve të saj në rrjetet sociale se nuk do të ishte në gjendje të ishte aq aktive sa më parë dhe i falënderoi ata për mbështetjen, duke thënë se pa ta nuk do të ishte aty ku është sot.
Ajo tha më tej se ka zhvilluar zakone të pashëndetshme jetese gjatë tre viteve që ka krijuar përmbajtje për mediat sociale.
"Mendova, meqenëse nuk pi duhan dhe nuk pi alkool, se trupi im do të ishte mirë. Do të rrija zgjuar deri në agim, do të flija gjithë ditën dhe praktikisht nuk do të pija kurrë ujë", tha ajo.
Ajo deklaroi se në vend të ujit, piu pesë gota çaj me flluska, matcha latte dhe pije të tjera të ëmbla. Ajo kërkoi ndihmë mjekësore për shkak të lodhjes, pas së cilës u diagnostikua me leukemi.
Ajo nuk zbuloi fazën e sëmundjes së saj. Ajo tha se doli hapur për të inkurajuar të rinjtë që të kujdesen për shëndetin e tyre. /Telegrafi/