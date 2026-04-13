Irani: SHBA-ja së shpejti mund të ketë "nostalgji" për benzinë 5 dollarësh
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, sugjeroi të dielën se çmimet e karburantit në SHBA mund të rriten më tej për shkak të tensioneve në rritje midis SHBA-së dhe Iranit.
"Shijoni shifrat aktuale të pompave. Me të ashtuquajturën 'bllokadë', së shpejti do të keni nostalgji për benzinë prej 4-5 dollarësh", tha Qalibaf në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai bashkëngjiti një pamje të ekranit që tregon çmimet e benzinës në stacionet pranë Shtëpisë së Bardhë që variojnë midis rreth 4.10 dhe 5.80 dollarë për galon.
Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
Postimi duket se iu përgjigj deklaratave të së dielës nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, se çmimet e naftës dhe benzinës mund të mbeten të larta gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit të nëntorit, ndërsa lufta SHBA-Izrael me Iranin vazhdon.
"Mund të jetë, ose e njëjtë, ose ndoshta pak më e lartë, por duhet të jetë afërsisht e njëjtë", tha Trump për Fox News të dielën.
Postimi i Qalibaf i parapriu një njoftimi nga Komanda Qendrore e SHBA-së se do të fillonte zbatimin e një bllokade në të gjithë trafikun detar që hyn dhe del nga portet iraniane duke filluar nga e hëna.
Zhvillimi pasoi raundin e fundit të bisedimeve Iran-SHBA në Islamabad, të cilat përfunduan pa një marrëveshje.
Negociatat e fundjavës, të ndërmjetësuara nga Pakistani, përfunduan pas raundeve të shumta diskutimesh dhe shkëmbimesh propozimesh që nuk arritën të sjellin një përparim.
Të dyja palët e lanë Islamabadin me dallime kyçe të pazgjidhura, me të dyja palët që sinjalizuan se do të nevojiteshin përpjekje të mëtejshme diplomatike.
Bisedimet ishin pjesë e përpjekjeve më të gjera në kuadër të një armëpushimi të brishtë dyjavor për t'i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit që filloi më 28 shkurt. /AA/