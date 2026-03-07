Interi hyn në garë për transferimin e yllit të madh të Real Madridit
Eduardo Camavinga mund të bëhet një nga emrat më të mëdhenj në afatin e ardhshëm të transferimeve për Real Madridin. Mesfushori francez, i cili mbërriti në Bernabeu si një nga premtimet e mëdha të futbollit evropian, nuk ka arritur të etablohet siç pritej dhe e ardhmja e tij në klub tani është në dyshim.
Pas disa sezonesh të shënuara nga mospërputhje, Real Madridi nuk e përjashton seriozisht një largim gjatë verës nëse vjen një ofertë bindëse. Ideja e një transferimi të përhershëm po fiton terren në zyrat e klubit.
Camavinga mbërriti te Real Madridi vetëm 18 vjeç nga Rennes dhe shpejt krijoi pritshmëri të mëdha. Energjia e tij, aftësia për të rifituar posedimin e topit dhe cilësia teknike e shënuan atë si një nga mesfushorët e së ardhmes.
Megjithatë, zhvillimi i tij nuk ka qenë aq i qëndrueshëm sa pritej. Edhe pse ka pasur disa momente të shkëlqyera, francezi nuk ka arritur të vendoset si një titullar i padiskutueshëm në mesfushën e ekipit.
Konkurrenca e brendshme, dëmtimet e herëpashershme dhe disa probleme me qëndrueshmërinë e kanë penguar përparimin e tij. Në një klub si Real Madridi, ku kërkesat janë jashtëzakonisht të larta, kjo mungesë vazhdimësie mund të ketë pasoja të rëndësishme.
Në orët e fundit, një pretendentë i ri është shfaqur në garën për mesfushorin: Interi. Klubi italian po kërkon të forcojë mesfushën e tij me talentë të rinj dhe e sheh Camavingën si një mundësi interesante në treg.
Edhe pse ende nuk ka një ofertë zyrtare në tavolinë, burime në Itali pohojnë se Interi po e shqyrton seriozisht mundësinë për ta nënshkruar atë në muajt në vijim.
Real Madridi, nga ana e tij, do të shqyrtojë të gjitha opsionet nëse ofertat materializohen. E ardhmja e Camavinga mund të ndryshojë këtë verë dhe emri i tij pritet të jetë një nga më të përfolurit në tregun e transferimeve. /Telegrafi/