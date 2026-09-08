Interi dominon, por Mbappe dhe Valverde shënojnë - magjia e Championsit fillon
Real Madridi ka kaluar tutje ndaj Interit në ndeshjen hapëse të Ligës së Kampionëve, në një përballje të bukur.
Interi e ka nisur furishëm përballjen ndaj Real Madridit, duke krijuar disa raste të rrezikshme që në minutat e para.
Marcus Thuram rrezikoi që në minutën e tretë me një vole nga afërsia, por Thibaut Courtois reagoi shkëlqyeshëm për ta mbajtur portën të paprekur.
Vetëm pak minuta më vonë, radha ishte e Lautaro Martinezit. Sulmuesi argjentinas pranoi një top jashtë zonës dhe goditi bukur drejt këndit të poshtëm, por sërish Courtois ishte në vendin e duhur për të bërë një tjetër pritje të madhe.
Por, pavarësisht dominimit të Interit, Real Madridi e gjeti golin i pari. Në minutën e 14-të, Brahim Diaz shërbeu për Kylian Mbappen, i cili mbeti i vetëm brenda zonës dhe me një goditje të menjëhershme e dërgoi topin në këndin e poshtëm (1-0).
Pas golit të Mbappes, madrilenët dyfishojnë epërsinë në minutën e 19-të. Federico Valverde përfiton nga një gabim i madh i portierit Josep Martinez dhe, nga brenda zonës, e dërgon topin në rrjetë. Real Madridi po e ndëshkon Interin maksimalisht, pavarësisht dominimit të italianëve në minutat e para.
/Telegrafi/
What a amazing finish by Mbappé pic.twitter.com/8ICFaFQdu0
— Prateek ✫ (@pratt_ftbl) September 8, 2026
FEDE VALVERDE PUNISHED INTER MISTAKE! (2-0). #UCL pic.twitter.com/bE0m10zj2k
— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) September 8, 2026