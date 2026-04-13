Influencuesi britanik: Njerëzit po largoheshin nga koncerti i Justin Bieber
Një influencues britanik ka treguar se si reagoi në të vërtetë publiku ndaj performancës së Justin Bieber në festivalin Coachella Valley Music and Arts Festival në Kaliforni, duke theksuar se shumë fansa mbetën të zhgënjyer.
Festivali u quajt madje “Bieberchella” për shkak të rikthimit të tij si kryesues në Indio, por performanca e artistit, ku u shfaq me bluzë me kapuç dhe përdori një laptop për të kërkuar këngë të vjetra, ngjalli reagime të ndara.
Në një moment, ai u ul pranë laptopit duke parë video dhe duke kontrolluar transmetimin live për të parë se çfarë këngësh kërkonin fansat, shkruan DailyMail.
Influencuesi britanik Jack Remmington kritikoi faktin se performanca dukej e menduar më shumë për shikuesit online sesa për publikun në vend.
“Mendimi im kryesor nuk është as një çështje Bieber, është më shumë tregues i industrisë së sotme, që është se interpretuesit e festivalit gjithnjë e më shumë nuk po i japin përparësi audiencës live që ka blerë bileta për të parë artistin”.
"Ata po u japin përparësi njerëzve që transmetojnë drejtpërdrejt nga shtëpia, gjë që për mua është një problem”.
Ai shtoi se kishte parë shumë njerëz që po largoheshin nga turma gjatë performancës.
“Shumë nga diskutimet që po shoh vijnë nga njerëz në internet që thonë ‘po, kjo ishte fantastike’. Po ju them në audiencë, njerëzit po largoheshin me shumicë, kjo nuk u përkthye”, vazhdoi Jack.
Sipas tij, krahasuar me performanca të mëdha të së kaluarës, shfaqja e Justin-it dukej e papërgatitur. /Telegrafi/