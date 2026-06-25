Influencerja britanike akuzohet për vrasjen e partnerit në Dubai
Influencerja britanike e TikTok-ut, Brooke George (23 vjeçe), është akuzuar për vrasjen e partnerit të saj në Dubai dhe rrezikon dënimin me vdekje nëse shpallet fajtore.
Sipas saj dhe organizatës Detained in Dubai, ajo veproi në vetëmbrojtje pasi partneri ishte bërë gjithnjë e më i dhunshëm dhe kontrollues.
Brooke pretendon se ai e kishte sulmuar fizikisht, i kishte marrë pasaportën dhe e kishte penguar të largohej nga vendi.
Brooke George
Gjatë një konflikti në banesë, ajo thotë se përdori një thikë nga frika për jetën e saj.
Nëna e saj deklaroi se vajza ishte e tmerruar pas ngjarjes dhe kishte lëndime të dukshme në fytyrë.
Familja beson se ajo ishte viktimë e dhunës dhe jo autore e një krimi me paramendim.
Organizata që e mbështet ka ngritur shqetësime për trajtimin e saj nga autoritetet në Dubai, duke pretenduar se nuk i janë respektuar plotësisht të drejtat ligjore.
Ndërkohë, autoritetet britanike kanë konfirmuar se po i ofrojnë ndihmë konsullore Brooke dhe familjes së saj, teksa çështja vazhdon të hetohet. /Telegrafi/