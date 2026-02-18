Infantino vjen me deklaratë për incidentin midis Vinicius dhe Prestianni
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka lëshuar një deklaratë në lidhje me incidentin midis Vinicius Junior dhe Gianluca Prestiannit.
Real Madridi e fitoi ndeshjen e parë si mysafir me rezultat 1-0, me golin e shënuar pikërisht nga braziliani.
E gjithë situata ndodhi pas golit, ku ndeshja u ndalua për disa minuta, me Vinicius që lajmëroi rastin te gjyqtari i ndeshjes.
“Isha i tronditur dhe i trishtuar kur pashë incidentin e dyshuar të racizmit ndaj Vinícius Júnior në ndeshjen e Ligës së Kampionëve të UEFA-s midis SL Benfica dhe Real Madrid CF”.
"Nuk ka absolutisht asnjë vend për racizëm në sportin tonë dhe në shoqëri - ne kemi nevojë që të gjithë palët e interesuara përkatëse të ndërmarrin veprime dhe t'i mbajnë përgjegjës ata që janë përgjegjës”.
"Në FIFA, nëpërmjet Qëndrimit Global Kundër Racizmit dhe Panelit të Zërit të Lojtarëve, ne jemi të përkushtuar për të siguruar që lojtarët, zyrtarët dhe tifozët të respektohen dhe të mbrohen, dhe se të ndërmerren veprime të përshtatshme kur ndodhin incidente”.
"E përgëzoj gjyqtarin François Letexier për aktivizimin e protokollit anti-racizëm duke përdorur gjestin e krahut për të ndaluar ndeshjen dhe për të adresuar situatën. FIFA dhe futbolli tregojnë solidaritet të plotë ndaj viktimave të racizmit dhe çdo forme diskriminimi".
📲 𝗡𝗘𝗪: FIFA president Gianni Infantino on Instagram regarding the alleged racism incident last night. pic.twitter.com/5iuM8yJeYw
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 18, 2026
"Do të vazhdoj ta përsëris gjithmonë: Jo racizmit! Jo çdo forme diskriminimi!", ka shkruar ai.