I mbijetoi nëntë plumbave dhe u shndërrua në një nga reperët më të suksesshëm në botë - historia e 50 Cent
Pak muzikantë kanë një histori jete si Curtis James Jackson III, i njohur më mirë si 50 Cent.
Nga rritja në një lagje të varfër në New York, te një të shtënë me armë që gati i kushtoi jetën, e deri te një sukses biznesi prej një milion eurosh, udhëtimi i tij është më shumë si një skenar filmi sesa realitet.
50 Cent lindi më 6 korrik 1975, në lagjen Queens të New Yorkut.
50 Cent
Ai u rrit në rrethana të vështira dhe, pasi humbi nënën e tij si fëmijë, jeta e çoi në rrugë që në moshë shumë të re.
Të shtënat që i ndryshuan jetën
Në vitin 2000, ai u plagos rëndë në një të shtënë jashtë shtëpisë së gjyshes së tij.
Ai u qëllua nëntë herë në krahë, këmbë, ije, gjoks dhe fytyrë dhe mezi mbijetoi.
Rimëkëmbja e gjatë ia ndryshoi plotësisht pikëpamjen për jetën.
Ishte gjatë kësaj periudhe që ai filloi të punonte më seriozisht me muzikën dhe i transformoi përvojat e tij në rrugë në tekste këngësh që shpejt tërhoqën vëmendjen e industrisë muzikore.
50 Cent
Albumi që e shndërroi atë në një yll
Zbulimi i tij i vërtetë erdhi në vitin 2003 me publikimin e albumit "Get Rich or Die Tryin", prodhuar nga Dr. Dre dhe Eminem.
Albumi shiti miliona kopje dhe hite të tilla si "In da Club", "21 Questions" dhe "PIMP" kryesuan listat muzikore botërore.
Vetëm brenda pak vitesh, 50 Cent është bërë një nga emrat më të mëdhenj në hip-hop dhe një nga artistët më të shitur të gjeneratës së tij.
Ndërtoi një perandori të vërtetë biznesi
Përveç muzikës, ai e ka provuar me sukses veten në aktrim, prodhim dhe sipërmarrje. U dallua veçanërisht si producent ekzekutiv i serialit të famshëm "Power" dhe vazhdimeve të tij, dhe gjithashtu ka investuar në industrinë ushqimore, teknologji dhe pije.
Sot, konsiderohet si një nga biznesmenët më të suksesshëm midis muzikantëve dhe shpesh thekson se ishte periudha më e vështirë e jetës së tij që e ndihmoi të zhvillonte disiplinën dhe këmbënguljen.
Pothuajse 25 vjet pas të shtënave që mund të kishin qenë fatale për të, 50 Cent vazhdon të mbushë sallat e koncerteve, të zhvillojë projekte të reja biznesi dhe është aktiv në industrinë e filmit dhe televizionit. /Telegrafi/