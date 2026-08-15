“Kërkoj përputhshmëri intelektuale”, Megan Fox tërheq vëmendjen me fotografitë joshëse teksa thumbon sërish ish-partnerët
Megan Fox, 40 vjeçe, tërhoqi vëmendjen me fotografitë e fundit në Instagram, ku u shfaq me një bluzë të shkurtër të zezë, të brendshme të zeza, pantallona lëkure dhe çizme të gjata mbi gju.
Aktorja, e cila ka 24 milionë ndjekës në Instagram, shoqëroi fotografitë me mesazhin “Përputhshmëria intelektuale >>”, duke bërë që postimi të interpretohej edhe si një thumbim ndaj ish-partnerëve të saj.
Fox ka qenë në lidhje me Machine Gun Kelly, me të cilin ka një vajzë, ndërsa më parë ishte e martuar me Brian Austin Green për rreth 10 vjet, shkruan DailyMail.
Me Green ka tre djem dhe të dy vazhdojnë të bashkëprindërojnë fëmijët.
Postimi i fundit vjen disa javë pasi Fox ishte përfshirë sërish në një përplasje me ndjekësit në Instagram, duke iu përgjigjur një komenti kritik për fotografitë e saj.
Në korrik, ajo kishte ndarë gjithashtu fotografi provokuese në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e fansave dhe komente të shumta. /Telegrafi/