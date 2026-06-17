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Lionel Messi ka kompletuar het-trikun në minutën e 77-të të ndeshjes mes Argjentinës dhe Algjerisë në Kupën e Botës 2026, duke vulosur një tjetër paraqitje historike me fanellën albiceleste.

Kapiteni i Lionel Messi shënoi golin e tij të tretë personal në këtë takim, duke çuar rezultatin në 3-0 për Argjentina.

Me këtë het-trik, Messi arrin kuotën e 16 golave në historinë e Kampionateve Botërore, duke forcuar edhe më tej statusin e tij si një nga golashënuesit më të mëdhenj në historinë e kompeticionit.

Argjentina po dominon plotësisht takimin, ndërsa Messi vazhdon të jetë figura kryesore e ndeshjes dhe e turneut, me një tjetër performancë të jashtëzakonshme në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/



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