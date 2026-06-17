I jashtëzakonshmi Messi kompleton het-trikun – Argjentina po e demolon Algjerinë
Lionel Messi ka kompletuar het-trikun në minutën e 77-të të ndeshjes mes Argjentinës dhe Algjerisë në Kupën e Botës 2026, duke vulosur një tjetër paraqitje historike me fanellën albiceleste.
Kapiteni i Lionel Messi shënoi golin e tij të tretë personal në këtë takim, duke çuar rezultatin në 3-0 për Argjentina.
Me këtë het-trik, Messi arrin kuotën e 16 golave në historinë e Kampionateve Botërore, duke forcuar edhe më tej statusin e tij si një nga golashënuesit më të mëdhenj në historinë e kompeticionit.
Argjentina po dominon plotësisht takimin, ndërsa Messi vazhdon të jetë figura kryesore e ndeshjes dhe e turneut, me një tjetër performancë të jashtëzakonshme në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/
🚨🌎 MESSI COMPLETES THE HAT-TRICK! WHAT A FINISH! 🤯
Argentina 3-0 Algeria.pic.twitter.com/7usEqB13NR
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 17, 2026
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