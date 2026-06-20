Holanda në librat e historisë – rrëzon një rekord legjendar të Brazilit në Kupën e Botës
Futbollistët e Holandës mposhtën bindshëm Suedinë 5-1 në ndeshjen e tyre të dytë të Grupit F në Houston.
Brian Brobbey (5', 17') dhe Cody Gakpo (47', 54') shënuan nga dy gola secili për Holandën, ndërsa Anthony Elanga (59') shënoi golin e vetëm për Suedinë përpara se Crysencio Summerville (89') të vendoste rezultatin përfundimtar.
Përzgjedhësi holandez Ronald Koeman, tregoi se ka një nuhatje të shkëlqyer duke përfshirë në formacionin titullar sulmuesin e fuqishëm Brobbey, i cili nuk luajti në raundin e parë kundër Japonisë, dhe ai e shpërbleu besimin me dy gola të hershëm; të dy të shënuar nga afërsia pas krosimeve të ulëta nga krahët nga Gakpo dhe Dumfries.
Dy rekorde për Holandën
Holanda vendosi dy rekorde në Kupën e Botës sonte. Ishte ndeshja e tyre e 14-të radhazi pa humbje, një seri që filloi në raundin e parë të Kupës së Botës 2014 me një triumf 5-1 ndaj Spanjës.
Portokallinjtë kanë regjistruar që atëherë 10 fitore dhe katër barazime, përfshirë dy barazime kundër Argjentinës në gjysmëfinalet e vitit 2014 dhe çerekfinalet e vitit 2022. Të dyja herët ishin më të dobëta në penallti.
Humbja e fundit e Holandës në Kupën e Botës, duke përjashtuar gjuajtjet me penallti që llogariten si barazime, ndodhi në finalen e vitit 2010, kur Spanja fitoi 1-0 pas kohës shtesë.
1 - With their victory against Sweden, the Netherlands break the records for:
✅ Most consecutive FIFA World Cup matches without defeat (14)
✅ Most consecutive FIFA World Cup group stage games without defeat (18)
Best-ish. pic.twitter.com/bJOmAe3H6f
— OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026
Rekordi më parë mbahej nga Brazili i Peles, i cili kaloi 13 ndeshje pa humbje midis viteve 1958 dhe 1966. Brazilianët fituan 11 dhe barazuan dy gjatë asaj serie.
Ishte gjithashtu ndeshja e tyre e 18-të radhazi në fazën e grupeve pa humbje. Seria filloi në raundin e tretë të Kupës së Botës 1994 me një fitore 2-1 ndaj Marokut. Humbja e tyre e fundit në atë turne ishte kundër Belgjikës (1-0).
Fitorja e çoi Holandën në krye të renditjes me katër pikë, ndërsa Suedia është e dyta me tre./Telegrafi/