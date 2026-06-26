Holanda mposht edhe Tunizinë, mëson edhe kundërshtarin e radhës
Holanda ka siguruar kualifikimin në raundin e 1/8-ve të finales si fituese e Grupit F në Kupa e Botës FIFA 2026, pas fitores 3-1 ndaj Tunizisë në ndeshjen e zhvilluar në Kansas City.
Në ndeshjen tjetër të grupit, Japonia barazoi 1-1 me Suedinë, rezultat që i dha japonezëve vendin e dytë në grup, ndërsa Suedia u rendit e treta, por siguroi gjithsesi kualifikimin si një nga ekipet më të mira të vendeve të treta.
Holanda e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, duke shënuar dy gola brenda shtatë minutave. Goli i parë erdhi si autogol i kapitenit të Tunizisë, Ellyes Skhiri, pas një krosimi të Denzel Dumfries, ndërsa më pas Brian Brobbey dyfishoi shifrat pas asistit të Virgil van Dijk.
Ky i fundit regjistroi asistimin e tij të parë me përfaqësuesen holandeze.
Në pjesën e dytë, Tunizia u rikthye në lojë me golin e Hazem Mastouri pas një goditjeje nga këndi, duke ngushtuar rezultatin në 1-2.
Megjithatë, Holanda reagoi shpejt dhe Jan Paul van Hecke riktheu epërsinë prej dy golash, duke shënuar me kokë për 1-3, gjithashtu pas një goditjeje nga këndi.
Si fituese e Grupit F, Holanda do të përballet me Marokun në raundin e 1/8-ve, ndeshje që do të zhvillohet në Monterrey të Meksikës.
Maroku përfundoi i dyti në Grupin C pas Brazilit, duke siguruar kualifikimin historik dhe duke sjellë një duel me shumë emocione, pasi në skuadrën e tyre gjenden edhe disa lojtarë të lindur në Holandë. /Telegrafi/