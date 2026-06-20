Holanda i jep leksion futbolli Suedisë – merr fitore me pesë gola
Holanda ka shënuar një fitore të thellë 5-1 ndaj Suedisë në raundin e dytë të Kampionatit Botëror 2026, duke konfirmuar formën e shkëlqyer në Grupin F dhe duke u ngjitur në kuotën e gjashtë pikëve.
Suedia, pavarësisht humbjes së rëndë, mbetet përkohësisht në vendin e dytë me tri pikë.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë, ku që në minutën e pestë Brian Brobbey zhbllokoi rezultatin pas një asistimi të Cody Gakpo, duke i dhënë avantazhin e hershëm Holandës prej 1-0.
Sulmi holandez vazhdoi presionin dhe në minutën e 17-të, Brobbey realizoi edhe golin e dytë personal, pas një pasimi të saktë nga Denzel Dumfries, për 2-0.
Suedia u përpoq të reagojë në disa raste me Viktor Gyokeres dhe Alexander Isak, por u përball me një Bart Verbruggen në formë të jashtëzakonshme, i cili ndali disa tentativa të rrezikshme.
Në fillim të pjesës së dytë, Holanda e mbylli praktikisht ndeshjen. Në minutën e 47-të, Gakpo shënoi për 3-0 nga afërsia pas një aksioni të shpejtë.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, ai realizoi edhe golin e dytë personal dhe të katërtin për Holandën me një goditje të fuqishme nga distanca, duke çuar rezultatin në 4-0.
Suedia arriti të shënojë golin e nderit në minutën e 59-të, kur Anthony Elanga, i futur nga stoli, finalizoi një asistim të bukur nga Alexander Isak për 4-1, duke dhënë një reagim të shkurtër për nordikët.
Megjithatë, fjala e fundit i takoi Holandës. Në minutën e 89-të, Crysencio Summerville vulosi rezultatin përfundimtar 5-1, duke kompletuar një paraqitje dominante të “Tulipanëve”./Telegrafi/