Historia më e madhe e transferimeve: Kush do të nënshkruajë me Salahun?
Mohamed Salah do të largohet nga Liverpooli si lojtar i lirë në verën e vitit 2026. Edhe pse është folur për një transferim të mundshëm te Inter Miami për t'u bashkuar me Lionel Messin (38), eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, ka konfirmuar se kjo nuk është e vërtetë.
Liga Profesionale Saudite del si një opsion më i mundshëm për të ardhmen e sulmuesit egjiptian, raporton Goal.com.
Salah ka pasur një sezon sfidues 2025/26, duke kaluar momente frustrimi dhe pakënaqësie gjatë kohës që qëndroi në stol.
Kontrata e tij aktuale, e cila zgjat deri në vitin 2027, do të anulohet, dhe Liverpooli do ta lirojë pa kompensim, duke i mundësuar Salahut të kërkojë një fillim të ri brenda disa javësh.
Opsionet e mundshme: Arabia Saudite dhe Amerika
Që nga momenti që Salah u bë i lirë, interesi për të është rritur ndjeshëm. Klubet në Lindjen e Mesme ofrojnë kontrata fitimprurëse, ndërsa Cristiano Ronaldo (41) është ylli më i madh që luan për Al-Nassr.
Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara janë përfshirë gjithashtu në garë, dhe ka pasur spekulime për një bashkim të mundshëm me Messin në Inter Miami, i udhëhequr nga David Beckham.
Megjithatë, agjenti i Salahut, Ramy Abbas Issa, theksoi se “askush nuk e di se ku do të luajë Mohamed sezonin e ardhshëm.”
Fabrizio Romano saktësoi më tej: “Inter Miami nuk është në bisedime për të sjellë Mo Salah. Ai do të largohet nga Liverpooli në fund të sezonit si lojtar i lirë dhe tani mund të negociojë me çdo klub. Liga Saudite është një opsion i madh dhe mund të bëjë një ofertë serioze”.
Trashëgimia e Salahut te Liverpooli
Gjatë karrierës së tij në Liverpool, Salah ka shënuar 255 gola në 435 paraqitje dhe ka fituar katër herë Këpucën e Artë të Ligës Premier.
Edhe pse ka shënuar vetëm pesë gola këtë sezon, ai mund të përfundojë sezonin me më shumë trofe, ndërsa Liverpooli është ende në çerekfinalet e FA Cup dhe Ligës së Kampionëve.
Mbetet për t’u parë se ku do të vazhdojë karriera e Salahut, por padyshim do të jetë një nga transferimet më të bujshme të verës 2026. /Telegrafi/