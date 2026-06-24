Historia e Benjamin Asare: Nga puna si konduktor autobusi dhe shitës i qeseve plastike deri ta ndalja e Anglisë
Portieri i Ganës, Benjamin Asare, i cili mbush 34 vjeç në korrik, e ndali Anglinë (0–0) dhe e ndihmoi ekipin e tij në luftën për t’u kualifikuar në grup. Gana tani ka katër pikë para raundit të fundit dhe nuk ka pësuar asnjë gol në Kupën e Botës 2026, ashtu sikurse vetëm Argjentina, Spanja dhe Meksika që mund të mburren me këtë arritje.
Vetëm pak vite më parë, askush nuk dyshonte në magjinë e Asares. Por, më poshtë keni disa fakte të rastësishme për ta njohur më mirë yllin kryesor të ndeshjes Angli-Gana.
Karriera profesionale e Asares u zhvillua ngadalë, deri para shtatë vitesh trajneri Ennor Walker e vuri re talentin e tij dhe e ftoi te Great Olympics, një klub i divizionit të parë ganez. Atje, Walker e mbështeti portierin në çdo mënyrë të mundshme dhe madje i pagoi edhe transportin publik.
Asare kishte shumë nevojë për para dhe shpesh bënte punë dytësore: në shkollën fillore shiste qese plastike, në shkollën e mesme trajnohej si zdrukthëtar dhe përkulës çeliku (specialist në përpunimin e metaleve) dhe punonte si konduktor autobusi.
Në moshën 28 vjeçare, Benjamin ishte një hap larg përfundimit të karrierës së tij - ai theu këmbën dhe humbi një vit e gjysmë. Mjekët i rekomanduan që të hiqte dorë nga futbolli, por ai u rikthye me guxim.
Në vitin 2024 ai u transferua te klubi i dekoruar Hearts of Oak - një klub me 114 vjet histori. Simboli i tij është lisi, që thekson forcën, qëndrueshmërinë dhe aftësinë për të mbijetuar në çdo kusht - sikur të ishte motoja e jetës së Asare. Sezonin e kaluar Hearts of Oak përfundoi i treti me vetëm 15 gola të pësuar në 34 ndeshje - kryesisht falë performancave të besueshme dhe të sigurta të Asare.
Deri në vitin 2025, Benjamin nuk ishte thirrur në ekipin kombëtar dhe nuk kishte luajtur kurrë në turne ndërkombëtarë. Por më pas ai luajti në gjashtë ndeshje në kualifikueset e Kupës së Botës 2026 dhe pësoi vetëm një gol. Pas një debutimi kaq të shkëlqyer për ekipin kombëtar, një video u përhap në mediat sociale që tregonte Asare duke udhëtuar me një minibus.
Një biznesmen vendas u prek nga videoja dhe i dha portierit një Hyundai Elantra. Ai mbeti i impresionuar nga qëndrueshmëria dhe vendosmëria me të cilën Asare kishte luftuar për t'u ngjitur nga fundi në ekipin kombëtar të Ganës.
Në Kupën e Botës 2026, Asare ka bërë tre pritje në secilën ndeshje - kundër Panamasë (1-0) dhe Anglisë (0-0).
Benjamin Asare, remember the name 🫡🇬🇭
The World Cup has unearthed another goalkeeping gem 🧤✨ pic.twitter.com/PSzlIETlq5
— LiveScore (@livescore) June 24, 2026
Ndryshe, Benjamini kujdeset për gjyshen e tij, së cilës i ishte prerë më parë këmba. "Unë e ndihmoj të lahet dhe pastaj shkoj në stërvitje. Kam vëllezër dhe motra, por unë jam ai që kujdeset për të”, ka thënë Asare.
Asare gjithashtu gjithmonë besonte dhe shpresonte se ai do të arrinte sukses serioz në futboll. Është për të ardhur keq që trajneri Walker, i cili e gjeti atë në ligat më të ulëta, i besoi dhe nxori në pah talentin e tij, nuk jetoi për të parë orën më të mirë të nxënësit të tij - ai vdiq vjeshtën e kaluar në moshën 62 vjeçare.
Ndryshe, përpara Ganës është ndeshja vendimtare kundër Kroacisë (28 qershor), në të cilën edhe një barazim do të jetë i mjaftueshëm për të garantuar kualifikimin nga grupi. /Telegrafi/
Black Stars goalkeeper Benjamin Asare was seen training in a swimming pool ahead of the World Cup. pic.twitter.com/XuhRMUnzKt
— we love ghana (@weloveghana042) May 18, 2026