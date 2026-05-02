Higuain trondit tifozët, sulmuesi legjendar duket krejtësisht i panjohur pasi i dha fund karrierës së tij
Dikur një nga sulmuesit më vdekjeprurës në botë dhe një tmerr për portierët kundërshtarë në të gjithë Evropën, sot ai jeton një mënyrë jetese plotësisht të relaksuar. Futbollisti legjendar argjentinas Gonzalo Higuain i ka shokuar tifozët me pamjen e tij aktuale.
Një foto që një tifoz bëri me ish-sulmuesin e Real Madridit, Napolit dhe Juventusit në një dyqan sportiv në Miami ka filluar të qarkullojë në rrjetin social X.
Ajo që ra menjëherë në sy të të gjithëve është fakti që Higuain duket absolutisht i panjohur. Me një mjekër të gjatë, pak të lënë pas dore, flokë të hollë dhe në një mënyrë krejtësisht të relaksuar, me një bluzë të thjeshtë pa mëngë, pantallona të shkurtra dhe pantofla, argjentinasi nuk jep përshtypjen e një njeriu që deri pak vite më parë luante në nivelin më të lartë të mundshëm profesional.
Është e qartë se Pipita i njohur po e shijon në maksimum tërheqjen e tij nga futbolli. Pasi i dha fund karrierës së tij profesionale në vitin 2022 me Inter Miamin, ai vendosi të qëndrojë dhe të jetojë në Shtetet e Bashkuara, larg presionit të medias evropiane.
Higuain njihet si cak i kritikave të ashpra publike gjatë gjithë karrierës së tij për peshën e tij dhe dështimin për të shënuar në ndeshje të rëndësishme, gjë që i shkaktoi stres të madh.
Prandaj, nuk është për t'u habitur që ai tani ka zgjedhur një stil jetese në të cilin nuk shqetësohet fare për atë që mendojnë të tjerët për pamjen e tij fizike apo veshjen.
Fotografia ka shkaktuar një lumë komentesh në internet. Ndërsa shumë tifozë janë në mosbesim dhe theksojnë se nuk mund ta njohin lojtarin që shënoi me fanellën e ekipit kombëtar të Argjentinës, të tjerë po e mbrojnë atë me forcë.
Gjatë karrierës së tij, ai luajti për disa nga klubet më të mëdha në botë, si Real Madrid, Chelsea, Juventus, Milan dhe Napoli./Telegrafi/