Harry Styles dhuron 100 bileta falas për nxënësit e shkollës së tij të mesme në Mançester
Harry Styles u kujdes që nxënësit e ish-shkollës së tij Holmes Chapel Comprehensive në Cheshire të merrnin pjesë në koncertin e tij të vetëm në Co-Op Live Arena të Mançesterit të premten, duke u dhuruar 100 bileta falas.
Këngëtari 32-vjeçar, i cili ndoqi këtë shkollë deri në moshën 16-vjeçare, performon për të promovuar albumin e tij të ri Kiss All the Time, Disco Oncedocentally.
Nga 600 aplikantët e shkollës, 50 nxënës u zgjodhën rastësisht për të marrë një biletë plus një shok, duke krijuar një mundësi unike për ta, shkruan DailyMail.
Drejtori i shkollës, Nigel Bielby, komentoi: “Jam shumë i kënaqur që Harry ka ruajtur një vend në zemrën e tij për rrënjët e tij dhe për fshatin dhe shkollën ku ai u rrit dhe lulëzoi”.
Harry Styles rikthehet pas një pauze trevjeçare me albumin e tij të katërt, i cili eksploron përvojat dhe ndjenjat personale, duke reflektuar mbi identitetin e tij si njeri i zakonshëm dhe si artist i famshëm.
Ai ka treguar se albumi është frymëzuar nga përvoja të ndryshme, si momentet e lirisë në skenë dhe njohjet e rëndësishme në jetën e tij.
Në një intervistë me Zane Lowe, Harry tha: “Mendoj se gjëja që e bën dikë artist është të të shohë si një njeri i zakonshëm”, duke theksuar rëndësinë e normalitetit dhe vlerësimin e përvojave njerëzore edhe në karrierën e tij të jashtëzakonshme.
Ky koncert në Mançester, i shoqëruar nga gjesti i veçantë për nxënësit e shkollës së tij, është një mënyrë për Harry-n të ndajë suksesin dhe të lidhet me rrënjët e tij. /Telegrafi/