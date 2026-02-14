Pas përfundimit të spektaklit, Benita dhe Klodi kanë pasur një debat të tensionuar në dhomën e gjumit, ku nuk munguan ironitë dhe akuza mes tyre.

Gjithçka nisi me një bisedë të thjeshtë, kur Klodi e pyeti Benitën: “Pse po ke nevojë të flesh, Benitë?”

Ndërsa ajo iu përgjigj: “Të fle, të mbushem energji”.

BBVK/Instagram

Debati u përshkallëzua kur Klodi vazhdoi: “A ke prapë nevojë të flasësh për ndonjë puthje, ndonjë gjë?”

Benita iu përgjigj: “Mos fol shumë se del keq mandej”.

Por Klodi reagoi: “Unë? A po mundohesh ti me m’qitë?”

Benita ia ktheu: “Kur të kanë qitë shokët e tu, pse mos me të qitë unë?”

Ndërsa Klodi shtoi: “Normal, e keni bërë të gjithë të njëjtën lojë”Benita u mbrojt duke thënë: “Asnjëherë nuk e bëj”.

Klodi e akuzoi se e kishte përmendur puthjen, duke i thënë: “E ke bërë, përderisa i ke thënë Dolces ‘puthjen më shumë e ka ndier me mua, se sa puthjen në faqe’”.

Benita iu përgjigj: “Në rregull, e paske ndie me Elijonën”.
Por Klodi këmbënguli: “Nuk është puna e ndjenjës, është puna që e ke përmendur puthjen”.

Më pas, Benita i dha një shembull se si do të reagonte e dashura e tij në një situatë të tillë:
“Jo shpirt, unë jam femër dhe paskam të dashur, ti hyn brenda dhe një femër tjetër po shtrihet te shtrati yt…”

Ajo shtoi se edhe Elijona nuk kishte faj, duke thënë: “As Elijona s’ka faj se ti e aprovon se ki qef, pranoje. Por, ti këtë harroje që do të përfundosh me të dashurën tënde jashtë”. /Telegrafi/

YjetMagazina