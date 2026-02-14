“Harroje që do të përfundosh me të dashurën tënde jashtë”, debat mes Benitës dhe Klodit pas spektaklit
Pas përfundimit të spektaklit, Benita dhe Klodi kanë pasur një debat të tensionuar në dhomën e gjumit, ku nuk munguan ironitë dhe akuza mes tyre.
Gjithçka nisi me një bisedë të thjeshtë, kur Klodi e pyeti Benitën: “Pse po ke nevojë të flesh, Benitë?”
Ndërsa ajo iu përgjigj: “Të fle, të mbushem energji”.
BBVK/Instagram
Debati u përshkallëzua kur Klodi vazhdoi: “A ke prapë nevojë të flasësh për ndonjë puthje, ndonjë gjë?”
Benita iu përgjigj: “Mos fol shumë se del keq mandej”.
Por Klodi reagoi: “Unë? A po mundohesh ti me m’qitë?”
Benita ia ktheu: “Kur të kanë qitë shokët e tu, pse mos me të qitë unë?”
Ndërsa Klodi shtoi: “Normal, e keni bërë të gjithë të njëjtën lojë”Benita u mbrojt duke thënë: “Asnjëherë nuk e bëj”.
Klodi e akuzoi se e kishte përmendur puthjen, duke i thënë: “E ke bërë, përderisa i ke thënë Dolces ‘puthjen më shumë e ka ndier me mua, se sa puthjen në faqe’”.
Benita iu përgjigj: “Në rregull, e paske ndie me Elijonën”.
Por Klodi këmbënguli: “Nuk është puna e ndjenjës, është puna që e ke përmendur puthjen”.
Më pas, Benita i dha një shembull se si do të reagonte e dashura e tij në një situatë të tillë:
“Jo shpirt, unë jam femër dhe paskam të dashur, ti hyn brenda dhe një femër tjetër po shtrihet te shtrati yt…”
Ajo shtoi se edhe Elijona nuk kishte faj, duke thënë: “As Elijona s’ka faj se ti e aprovon se ki qef, pranoje. Por, ti këtë harroje që do të përfundosh me të dashurën tënde jashtë”. /Telegrafi/