Hakeri hyri në serverin e FBI-së me dosjet e Epstein
Një haker i huaj tre vite më parë hyri në sistemin e FBI-së dhe pati qasje në dokumente të besueshme lidhur me hetimin ndaj pedofilit amerikan, Jeffrey Epstein. Hyrja ndodhi në zyrën e FBI-së në New York, sipas dokumenteve të sapobotuara të Departamentit të Drejtësisë dhe një burimi të njohur me rastin, shkruan Reuters.
Kjo është hera e parë që publikohen detaje për atë që ka pasur qasje në server, duke përfshirë pretendimet se bëhet fjalë për një haker të huaj. FBI e përshkroi incidentin në një deklaratë si “i izoluar”. “FBI ka kufizuar qasjen për aktorin keqdashës dhe ka riparuar rrjetin. Hetimi vazhdon, kështu që në këtë moment nuk kemi komente të mëtejshme”, thuhet në deklaratë.
Edhe pse burimi thotë se sulmi ishte veprim i një krimineli kibernetik dhe jo i një qeverie të huaj, incidenti nxjerr në pah vlerën potenciale të dosjeve të Epstein për inteligjencën. Publikimi i dokumenteve të Departamentit amerikan të Drejtësisë zbuloi lidhjet e të ndjerit financues me individë të shquar nga politika, financat, shkenca dhe biznesi, gjë që ka nxitur hetime në shumë vende.
“Kush nuk do të përpiqej të merrte dosjet e Epsteinit nëse do të ishte në vend të një rusi ose ndonjë tjetri që kërkon materiale komprometuese?”, tha Jon Lindsay, që studion rolin e teknologjive të reja në sigurinë globale në Institutin Teknologjik të Georgias. “Do të isha i habitur nëse agjencitë e huaja të inteligjencës nuk i konsideronin seriozisht dosjet e Epsteinit si objektiv”, shtoi ai.
Sulmi ndodhi pasi serveri në Laboratorin Forenzik për shfrytëzimin e fëmijëve në zyrën e FBI-së në New York mbeti i pambrojtur. Sipas burimeve dhe dokumenteve, serveri mbeti i ekspozuar pa qëllim nga agjenti special Aaron Spivack ndërsa përpiqej të kuptonte procedurat komplekse të agjencisë për menaxhimin e provave digjitale.
Kalendari i përgatitur nga Spivack, pjesë e dokumenteve të Epsteinit që u publikuan, tregon se sulmi ndodhi më 12 shkurt 2023. Hyrja u zbulua një ditë më vonë, kur Spivack gjeti në kompjuterin e tij një skedar tekst që e paralajmëronte se rrjeti i tij ishte komprometuar.
Hetimet e mëtejshme zbuluan gjurmë të aktiviteteve të pazakonta në server, që përfshinin “kërkimin e disa skedarëve të lidhur me hetimin mbi Epsteinin”. Dokumentet nuk tregojnë saktësisht cilët skedarë u përdorën, nëse u morën të dhëna, apo kush ishte hakeri.
Burimi që njeh rastin thotë se sulmin e kreu një haker i huaj që fillimisht nuk kuptoi se ishte futur në serverin e një agjencie policore. Hakeri, sipas burimit, shprehu neveri për praninë e imazheve të abuzimit të fëmijëve dhe la një mesazh duke kërcënuar se do t’i raportonte pronarin e serverit në FBI.
Zyrtarët e FBI-së qetësuan situatën duke bindur hakerin se ata ishin vetë FBI. Kjo përfshinte, ndër të tjera, një video-thirrje gjatë së cilës i treguan hakerit shenjat e tyre zyrtare përpara kamerës. Reuters nuk ka mundur të identifikojë hakerin, vendin nga i cili veproi, çfarë bëri me të dhënat e aksesuar, apo nëse ka nisur ndonjë procedurë për identifikimin dhe ndëshkimin e tij.
Spivack tha për hetuesit se ndihej si “kri i shfajësuar” dhe fajin për gabimin e atribuoi politikave të kundërta të brendshme të FBI-së dhe udhëzimeve të gabuara për teknologjinë e informacionit. Shumë dokumente të Departamentit të Drejtësisë mbi rastin Epstein mbeten ende të redaktuara ose plotësisht sekrete. Administrata e Trumpit thotë se kjo bëhet për të mbrojtur identitetet e viktimave dhe hetimet që vazhdojnë. /Telegrafi/