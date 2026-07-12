Haaland hap zemrën dhe tregon se si ishin këto javë në Botëror me fanellën e Norvegjisë
Erling Haaland ka përshkruar emocionet e një periudhe të jashtëzakonshme për kombëtaren e Norvegjisë, duke thënë se përvoja e fundit në Kupën e Botës ka pasur ndikim të madh jo vetëm tek ai personalisht, por edhe tek i gjithë vendi.
Sulmuesi i Manchester Cityt ishte figura kryesore e Norvegjisë në këtë turne, duke udhëhequr skuadrën skandinave në një paraqitje historike dhe duke rikthyer entuziazmin për futbollin në vendin e tij.
Haaland, i cili prej vitesh konsiderohet një nga sulmuesit më të mirë në botë, theksoi se momentet e përjetuara me fanellën e kombëtares kanë qenë të veçanta dhe mund të ndikojnë në gjeneratat e ardhshme të futbollistëve norvegjezë.
“Kanë qenë javët më të bukura të gjithë jetës sime. Besoj se kjo ka ndryshuar Norvegjinë. Mendoj se më ka ndryshuar edhe mua. Shpresoj se i ka bashkuar njerëzit”.
“Shpresoj gjithashtu që kjo t’i motivojë të rinjtë në Norvegji, duke u treguar se është e mundur të luash në skenën më të madhe të futbollit, duke veshur fanellën e kombëtares”, ka thënë Haaland.
24-vjeçari është tashmë lideri absolut i kësaj gjenerate të Norvegjisë.
Ai ka kaluar shifrën e 50 golave me kombëtaren dhe vazhdon të thyejë rekorde me ritme të jashtëzakonshme.
Për klubin, Haaland ka ndërtuar një karrierë spektakolare te Manchester City, ku ka fituar trofe të rëndësishëm dhe ka qenë një nga golashënuesit më të frikshëm në Evropë.
Për Norvegjinë, prania e Haalandit ka sjellë një besim të ri se skuadra mund të konkurrojë në nivelet më të larta të futbollit ndërkombëtar.
Sulmuesi beson se suksesi i fundit mund të shërbejë si frymëzim për fëmijët dhe të rinjtë që ëndërrojnë një ditë të veshin fanellën e kombëtares.
Me një brez të talentuar ku bëjnë pjesë edhe emra si Martin Odegaard, Norvegjia shpreson se kjo është vetëm fillimi i një epoke të re në historinë e futbollit të saj. /Telegrafi/