Guimaraes e konsideron fushën shkaktare të gabimeve të Brazilit kundër Marokut
Mesfushori i kombëtares braziliane, Bruno Guimaraes, kritikoi cilësinë e fushës pas barazimit 1-1 në ndeshjen e tyre të parë të Kupës së Botës 2026 kundër Marokut.
"Nuk duhet të jetë justifikim, por fusha ishte shumë e thatë. Ndërsa po mësoheshim, bëmë shumë gabime në pasime dhe kjo e bëri fillimin e ndeshjes shumë të vështirë".
"Me stilin tonë të lojës, nuk mund të lejojmë që të humbasim pasimet kaq shpesh. Duhet të përmirësohemi sepse presioni i ndeshjes së parë nuk është kurrë i lehtë", tha Guimaraes.
Ndeshja midis Brazilit dhe Marokut u zhvillua në stadiumin MetLife në East Rutherford, New Jersey, SHBA.
Ndërsa më 20 qershor, Brazili do të përballet me Haitin. /Telegrafi/
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