Guardiola zotohet se Man City do të vazhdojë të luftojë për titullin e Ligës Premier
Pep Guardiola ka këmbëngulur se Manchester City do të vazhdojë të përpiqet për titullin e Ligës Premier "derisa të ketë një shans" për ta fituar atë, pavarësisht presionit në rritje përpara udhëtimit të tyre vendimtar në West Ham.
Trajneri i Cityt e bëri të qartë se çdo pikë e humbur kundër “Hammers”, të cilët rrezikojnë të bien nga kategoria, mund t’u japë fund shpresave të tyre për titull, veçanërisht pasi Arsenali luan kundër Evertonit më herët gjatë ditës dhe potencialisht lëviz 10 pikë përpara në krye të tabelës.
"Derisa të kemi një shans për të fituar Ligën Premier… ne do të jemi atje”, ka thënë fillimisht Guardiola.
Ai e përshkroi Ligën Premier si garën më të vështirë për t’u fituar dhe theksoi rëndësinë e ndeshjes kundër West Hamit.
“Tani është West Ham që përcakton Ligën Premier. Liga është titulli më i vështirë. Unë besoj se është më i vështiri. Tani shkojmë atje duke e ditur se nëse humbasim pikë, do të ketë mbaruar”, përfundoi trajneri i Cityt.
City hyn në këtë ndeshje pas një barazimi 2-2 në shtëpi me Nottingham Forest dhe një humbjeje të rëndë 3-0 në Ligën e Kampionëve ndaj Real Madridit në mesjavë.
Guardiola pranoi se situata nuk ka hapësirë për gabime, ndërsa skuadra e tij synon të qëndrojë në garë dhe t'i përgjigjet pengesave të fundit.
Një fitore në stadiumin e Londrës do ta mbante gjallë sfidën e tyre, ndërsa çdo gabim mund t’ia jepte iniciativën Arsenalit në javët e fundit të sezonit. /Telegrafi/