Manchester City tashmë e ka zgjedhur pasardhësin e Pep Guardiolës
Futbolli evropian po kalon një ndryshim historik pas disfatës dërrmuese të Manchester Cityt në Santiago Bernabeu nga Real Madridi me rezultat 3-0.
Kjo humbje në fazën e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve duket se ka vulosur fatin e një epoke që dominoi futbollin botëror. Edhe pse skuadra mbetet në garë në garat vendase, bordi tashmë po planifikon për të ardhmen pa Pep Guardiolën për sezonin e ardhshëm.
Emri i zgjedhur për të udhëhequr projektin e ri është Enzo Maresca, një menaxher që i njeh në mënyrë të përsosur funksionet e brendshme të klubit britanik. Ndjesia se ky kapitull ka mbaruar është unanime në Angli pas rezultateve të paqëndrueshme të arritura nga City në ndeshjet e fundit ndërkombëtare.
Maresca, i cili shërbeu si krahu i djathtë i Pepit në të kaluarën, ka mbështetjen e drejtpërdrejtë të vetë Guardiolës për të marrë përsipër këtë përgjegjësi të madhe.
Edhe pse largimi i tij i fundit nga Chelsea i habiti shumë njerëz, rekordi i tij i menjëhershëm me Ligën e Konferencës dhe Kupën e Botës për Klube mbështet aftësinë e tij të madhe.
Vendimi për të emëruar një trajner të njohur synon të ruajë identitetin futbollistik që e ka karakterizuar klubin nga Etihad gjatë dekadës së fundit.
Enzo Maresca: trashëgimtari taktik i stërvitur në Etihad
Manchester City po kërkon stabilitet në një kohë krize sportive pas humbjes së dhimbshme të pësuar kundër Real Madridit së fundmi.
Ekipi drejtues është i bindur se trajneri italian mund ta rigjallërojë një skuadër që duket se e ka humbur urinë për konkurrencë në garat evropiane.
Pavarësisht se ndeshja e kthimit kundër Real Madridit do të luhet vetëm pas një jave, atmosfera në Mançester është një atmosferë lamtumire për udhëheqësin e tyre shpirtëror.
Maresca përfaqëson evolucionin natyror të një sistemi që kërkon rregullime urgjente për t'u rikthyer në majë të fronit evropian me ide të reja.
Klubi anglez ende aspiron të pushtojë Ligën Premier, por planifikimi për afatin e ardhshëm kalimtar të verës tashmë mban firmën e trajnerit italian. /Telegrafi/