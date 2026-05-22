Michael Carrick emërohet trajner i përhershëm i Man Utd
Michael Carrick është emëruar trajner i përhershëm i Manchester United, pasi ka shkëlqyer në rolin e tij të përkohshëm në krye të klubit nga Old Trafford.
Një ish-lojtar i klubit, Carrick u emërua trajner i përkohshëm në janar pas vendimit të tyre për t'u ndarë nga Ruben Amorim, dhe shpejt i udhëhoqi ata në një pozicion më të lartë në tabelën e Ligës Premier.
Ai shijoi një ndeshje të parë ëndrrash, një fitore 2-0 ndaj rivalëve Manchester Cityt, dhe kjo u pasua nga një fitore 3-2 jashtë fushe ndaj Arsenalit. Pas kësaj, ai gjithashtu drejtoi fitoret kundër Liverpool, Chelsea, Aston Villa dhe Tottenham.
Edhe pse rezultatet kundër klubeve me profil të ulët nuk kanë qenë aq mbresëlënëse, ai megjithatë e ka çuar Unitedin nga vendi i shtatë në të tretin dhe ka siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve.
🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract.
— Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026
“Manchester United është i kënaqur të njoftojë se Michael Carrick do të vazhdojë si trajner kryesor i ekipit të parë të meshkujve, pasi ka nënshkruar një kontratë të re që do të zgjasë deri në vitin 2028”, thuhet në njoftimin e klubit.
Ky do të jetë roli i dytë i përhershëm i karrierës së tij si menaxher, pasi më parë ai kaloi tre vjet në krye të klubit të Championship, Middlesbrough. /Telegrafi/