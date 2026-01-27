Greta merr propozim për martesë në Big Brother VIP Albania 5
Në spektaklin e së martës mbrëma në “Big Brother VIP Albania”, surprizat për modelen Greta Kazazi nuk përfunduan me vizitën e parë të Onos në shtëpi.
Pasi qëndroi për një kohë në ambientet e BBVA-së dhe krijoi një situatë të pazakontë mes saj dhe Selinës, Ono u rishfaq sërish më vonë gjatë mbrëmjes, këtë herë ekskluzivisht për të takuar vetëm Gretën.
Takimi i dytë mori menjëherë një ngarkesë të fortë emocionale. Teksa iu afrua Gretës, Ono i tha me zë të ngrohtë: “E si mund të mos të të takoja ty”, fjalë që u shoqëruan me reagime entuziaste nga publiku dhe banorët.
Atmosfera u bë edhe më e veçantë kur ai vendosi të bëjë një gjest të papritur, duke u ulur në gjunjë përpara saj dhe duke nxjerrë një unazë.
Megjithatë, Ono sqaroi se gjesti i tij nuk ishte një propozim klasik martese.
“Kjo unazë nuk është një propozim për martesë, por është një propozim për premtim të dashurisë tonë”, u shpreh ai, duke e kthyer momentin në një deklaratë të fortë ndjenjash dhe përkushtimi ndaj Gretës.
Në atë çast, arena u mbush me ovacione, ndërsa fishekzjarret shpërthyen, duke e bërë skenën edhe më spektakolare. Greta, dukshëm e emocionuar, u përball me një nga momentet më romantike të këtij edicioni, ndërsa publiku reagoi me duartrokitje dhe brohoritje, duke e kthyer propozimin simbolik të Onos në një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes. /Telegrafi/